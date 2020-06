GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mère : La B550 VISION D.



GIGABYTE a présenté aujourd'hui la carte mère AM4 B550 VISION D socket destinée aux créateurs. Construite dans le facteur de forme ATX, la carte prend en charge les processeurs socket AM4 Ryzen 3000 "Matisse" et est basée sur le nouveau chipset AMD B550. Dans la pile de produits de GIGABYTE, le B550 VISION D est positionné au-dessus de sa carte phare B550 AORUS Master basée sur ce chipset.



La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs d'alimentation ATX 24 broches et EPS 8 broches (dissimulés sous un embout en plastique près des dissipateurs thermiques VRM). Un VRM à 14 phases conditionne l'alimentation du CPU. Le socket est câblé à quatre emplacements DIMM DDR4 prenant en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 double canal; et deux emplacements PCI-Express 4.0 x16 (x8/x8 avec les deux remplis). C'est quelque chose qui manque au maître AORUS, en revanche, la VISION D n'a pas la certification SLI.















Le troisième emplacement PCIe x16 est gen 3.0 x4 et câblé au chipset B550. La carte offre deux emplacements M.2 NVMe, l'un des deux a un câblage PCIe 4.0 x4 du SoC AM4, l'autre a un câblage PCIe 3.0 x4 du chipset. Cette carte ne propose que quatre SATA 6 Gbit/s, car GIGABYTE libère des voies PCIe sur le chipset. Sauf erreur, GIGABYTE propose une prise en charge "non officielle" de Thunderbolt 3.



La carte dispose d'un contrôleur Intel "Titan Ridge" Thunderbolt 3 qui met en place deux ports "USB-C 3.2 Gen 2 40 Gbps" avec relais DisplayPort. GIGABYTE veille à ne pas appeler ces ports Thunderbolt 3. La connectivité réseau comprend le 802.11ax + WLAN Bluetooth 5 et deux interfaces 1 GbE pilotées par des contrôleurs Intel. La solution audio intégrée utilise un codec ALC1220-VB haut de gamme, des condensateurs WIMA et des amplificateurs sur les canaux avant.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP