Patriot Viper Gaming annonce des SODIMM et UDIMM VIPER STEEL de 32 Go.



VIPER GAMING by PATRIOT, une marque déposée de PATRIOT et un leader mondial de la mémoire de performance, des disques SSD et des solutions de stockage flash, est heureux d'annoncer le lancement de ses nouveaux modules de mémoire de 32 Go dans la MEMOIRE DE PERFORMANCE VIPER STEEL SERIES DDR4.



Les nouveaux modules de 32 Go sont disponibles en UDIMM et SODIMM. Les fréquences de 3000 MHz à 3600 MHz sont disponibles pour UDIMM et les fréquences de 2400 MHz à 3000 MHz pour SODIMM. Les nouveaux modules sont construits à partir de puces de mémoire et de composants rigoureusement testés sur un PCB à dix couches pour des performances optimales sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables de jeu.











Le VIPER STEEL offre des performances de jeu et une stabilité supplémentaires pour les environnements de bureau et d'ordinateurs portables les plus exigeants des dernières plates-formes Intel et AMD. Les modules VIPER STEEL font passer les performances d'Intel XMP 2.0 au niveau supérieur en offrant aux joueurs inconditionnels et aux passionnés la possibilité de mettre à niveau leurs systèmes de jeu avec plus de capacité de mémoire DRAM et d'étendre davantage leur potentiel.











"Le VIPER STEEL a été récompensé par de nombreux sites de matériel informatique en 2019. Les commentaires des communautés de jeu sur PC du monde entier nous ont demandé d'étendre le VIPER STEEL pour créer des kits de mémoire de 64 Go plus grands", a déclaré Roger Shinmoto, vice-président de VIPER.



GAMING by PATRIOT, "Ces nouveaux kits ne sont pas uniquement destinés aux joueurs de bureau, mais s'appliquent aux utilisateurs d'ordinateurs portables de jeu et même aux constructeurs de mini-ITX, car ils bénéficient le plus des modules de 32 Go."



Soutenus par une garantie à vie limitée, les modules VIPER STEEL SERIES DDR4 32 Go ont été rigoureusement testés à la main et strictement vérifiés sur une large gamme des dernières plates-formes Intel et AMD. Le VIPER STEEL UDIMM est disponible dans les fréquences de 3 000 MHz, 3 200 MHz et 3 600 MHz. Le VIPER STEEL SODIMM est disponible dans les fréquences de 2400 MHz, 2666 MHz et 3000 MHz.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP