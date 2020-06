ZADAK dévoile le SSD RGB SPARK M.2 avec un superbe dissipateur thermique en aluminium.



ZADAK, l'un des principaux fournisseurs de composants pour PC, dévoile le SSD RVB SPARK PCIe Gen3x4 M.2 RGB. En tant que premier SSD PCIe M.2 de la société, le SPARK PCIe M.2 captive les utilisateurs de PC haut de gamme grâce à son excellente compatibilité avec les dernières plates-formes Intel et AMD et à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de haut débit de 3200/3000 Mo/s, respectivement. De plus, le SSD SPARK PCIe M.2 a été conçu avec un superbe dissipateur thermique en aluminium et dispose d'un éclairage RVB personnalisable accrocheur.



L'emplacement M.2 du SSD SPARK est hautement compatible, un ajustement parfait pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur PC. Il offre également des vitesses de lecture incroyablement rapides allant jusqu'à 3 200 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 3 000 Mo/s. Le SPARK PCIe M.2 de ZADAK est disponible en capacités de 512 Go, 1 To et 2 To. Le SSD RGB SPARK PCIe M.2 est couvert par une garantie de 5 ans.











Dissipateur thermique en aluminium



Le diffuseur de chaleur du SPARK PCIe M.2 met en valeur le savoir-faire exceptionnel de ZADAK; il est le résultat d'un processus de production rigoureux de taille de diamant, de sablage et d'extrusion d'aluminium. Pour cette raison, le SPARK PCIe M.2 atteint une qualité et une conception exceptionnelles qui suivent la conception originale de ZADAK, résultant en une dissipation thermique insurmontable jusqu'à 35%. De plus, l'éclairage ARGB illumine le SSD SPARK, créant une lueur brillante sur la carte mère et peut être synchronisé avec les commandes du logiciel ASUS, MSI, GIGABYTE et ASRock.



S.M.A.R.T intégré



Pour aider à prolonger sa durée de vie, le SSD SPARK contient la technologie intégrée d'autosurveillance, d'analyse et de rapport (S.M.A.R.T). S.M.A.R.T fournit aux utilisateurs divers rapports sur l'état de leur disque, leur permettant d'anticiper toute inefficacité ou défaillance imminente qui pourrait entraîner une perte de données. Cette technologie est un type de niveau d'usure global qui informe les utilisateurs sur le fonctionnement du périphérique de stockage afin que l'utilisateur puisse effectuer des ajustements préventifs pour des performances optimales, et ainsi prolonger la longévité du SSD.



Protection des données ECC



Le SPARK SSD est équipé d'une mémoire ECC (Error-Correcting Code Memory) pour une protection stable des données. Les utilisateurs seront sans souci sachant que l'intégrité de jusqu'à 72 bits/1 ko de données sera protégée par le système de mémoire immunitaire d'erreur à un bit. Désormais, la détection et la correction des erreurs qui se produisent dans la mémoire de données seront accomplies sans avoir besoin de sources informatiques supplémentaires.



Les SSD RGB SPARK PCIe Gen 3x4 M.2 seront disponibles Fin Juillet 2020, PDSF de 119 à 389 USD pour 512 Go à 2 To.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP