Des SSD SAMSUNG 870 EVO de 8To pointent le bout de leurs nez !



Pour les utilisateurs qui souhaitent migrer entièrement leur stockage sur disque dur vers une option SSD plus rapide, la série QVO de Samsung a généralement été l'une des perspectives les plus intéressantes. Conçue uniquement dans le but d'offrir certaines des meilleures mesures performances/$ dans l'espace de stockage SSD, la série QVO garde la trace de la qualité de Samsung en matière de production NAND mais vise à réduire les prix autant que possible.











Amazon a maintenant répertorié un SSD Samsung 870 QVO 8 To disponible pour le grand public. Ce SSD ne gagnera aucun concours de vitesse: il est construit sur le facteur de forme de 2,5 "et dispose d'une interface SATA III, mais là encore, il n'est pas destiné à être utilisé comme la solution de stockage la plus rapide des utilisateurs - il est destiné à remplacer la haute à haute capacité tout en offrant une amélioration notable des performances.



Il est très probable que le QVO 870 utilise la technologie 3D V-NAND QLC (cellule à quatre niveaux) de Samsung - ce qui est toujours bien pour la plupart des cas d'utilisation où vous lirez principalement sur le disque (et honnêtement, il est probable que la plupart des utilisateurs ne verraient même jamais une dégradation des performances pendant la durée de vie du SSD, s'ils avaient un scénario d'utilisation typique).



Le 8 To Samsung 870 QVO est actuellement répertorié sur Amazon pour un prix relativement élevé de 899,99 $ - ce qui reste s'élève à environ 11 cents par Go, donc pas une mauvaise affaire du tout. N'oubliez pas que les prix sont actuellement légèrement élevés après la pandémie de COVID-19, cependant.



TOM'S HARDWARE