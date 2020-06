La gamme des refroidisseurs actuels BEQUIET! compatible avec le socket LGA1200 d'Intel.

La gamme des refroidisseurs actuels BEQUIET! est désormais compatible avec le socket LGA1200 d'Intel.



be quiet!, leader du marché des alimentations pour PC en Allemagne depuis 2007, est prêt pour le dernier socket CPU Intel, le LGA 1200. Tous les refroidisseurs compatibles LGA 115x peuvent également être montés sur le nouveau socket, garantissant ainsi que les propriétaires d'un ordinateur soient silencieux! Le refroidisseur peut facilement passer à la plate-forme LGA 1200 et garantir que les processeurs Intel de 10e génération (nom de code "Comet Lake") sont refroidis de manière optimale.







En bref, tous les refroidisseurs de CPU actuellement disponibles chez be quiet! (à l'exception de Dark Rock Pro TR4, qui a été spécialement conçu pour la plate-forme Threadripper d'AMD) sont compatibles avec le LGA 1200 d'Intel sans avoir besoin de kits de montage supplémentaires. Les instructions d'installation sont identiques à celles des prises LGA 1150, 1151 et 1155.



Voici la liste des refroidisseurs compatible LGA1200 :



- Dark Rock Pro 4,

- Dark Rock 4,

- Dark Rock TF,

- Dark Rock Slim,

- Shadow Rock 3,

- Shadow Rock TF2,

- Shadow Rock Slim,

- Shadow Rock LP,

- Pure Rock 2,

- Pure Rock Slim.



