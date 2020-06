Le capteur de déviation de rapport de puissance de HWInfo révèle comment les fabricants de cartes mères trichent avec les processeurs Ryzen !



HWInfo avec sa dernière version, a introduit un nouveau capteur qui révèle si votre carte mère incite votre processeur Ryzen de 3e génération à penser que sa consommation d'énergie est dans les paramètres normaux, tout en lui envoyant plus d'énergie, pour mieux soutenir les horloges de boost, ou soutenir l'overclocking.



Ces améliorations profitent du fait qu'un processeur AMD Ryzen s'appuie sur le contrôleur CPU VRM de la carte mère pour la télémétrie de consommation d'énergie, de sorte que le coprocesseur de gestion de l'alimentation du processeur peut en conséquence ajuster les fréquences de suralimentation pour rester dans les limites de consommation d'énergie d'AMD.







Les fournisseurs de cartes mères auraient trouvé un moyen d'inciter le processeur à penser que sa consommation d'énergie est dans les paramètres normaux (quand ce n'est pas le cas), et le développeur de HWInfo a déterminé un moyen de calculer l'écart entre la valeur de consommation d'énergie rapportée au CPU, par rapport à celle mesurée par le contrôleur VRM. Ce capteur est appelé "Power Reporting Deviation" et est un pourcentage entier.



Un écart de 95 à 105% peut être interprété comme un comportement normal, où la carte mère respecte les spécifications AMD. Tout ce qui est en dehors de cette plage pourrait indiquer une amélioration de la puissance au niveau de la carte mère conçue pour maximiser les performances des processeurs, même que les utilisateurs préfèrent exécuter à des vitesses de stockage, réduisant leur durée de vie. La légende de l'overclocking "The Stilt" a écrit un essai détaillé sur Power Reporting Deviation, qui peut être lu ICI.



Pour télécharger HWiNFO en version 6.27-4185 Bêta : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP