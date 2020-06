ID-COOLING lance le refroidisseur CPU bas profil IS-47K 47 mm.



ID-COOLING a annoncé aujourd'hui le refroidisseur d'air CPU à profil bas IS-47K, avec une hauteur totale de seulement 47 mm, 6 caloducs en cuivre, une base en cuivre et un ventilateur PWM de 92x92x15 mm. L'IS-47K est spécialement conçu pour les constructions à faible facteur de forme hautes performances avec un TDP jusqu'à 130 W.Il est compatible avec les sockets CPU traditionnels sur les systèmes ITX, notamment Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 et AMD AM4.















La solution thermique est obtenue en utilisant quelques conceptions structurelles clés: base en cuivre pur et caloducs en cuivre pur, ailettes en aluminium de haute qualité soudées aux caloducs, ventilateurs PWM 92x922x15 mm et en plus, un tube de graisse thermique à hautes performances de refroidissement ID- TG25 qui a une conductivité thermique de 10,5 W/mK.



Le dissipateur thermique est soigneusement conçu de sorte que la disposition permet une compatibilité 100% RAM sur toutes les cartes mères ITX.



Il devrait sortir dans le courant du mois de Juin 2020.



Le prix sera de : 44.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP