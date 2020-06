Intel "Tiger Lake" bat AMD "Renoir" dans les tests graphiques sous 3D Mark.



Maintenant, prenez ce titre avec le grain de sel habituel et rappelez-vous : la plupart des configurations mobiles ne sont pas directement comparables en raison de différents composants, de la vitesse du sous-système de mémoire, etc. Mis à part ce sel, une chose demeure : Intel bat AMD dans les derniers tests 3DMark prétendus - et sur le terrain de l'équipe rouge, pour ainsi dire : les performances graphiques.



Un indice de référence publié par Twitter, un jeu de jeu de charognard et de référence de renom, a révélé un Intel Tiger Lake-U (i7-1165G7) obtenant 11879 (99,68%) en physique et 6912 (112,92%) dans le score graphique par rapport au R7 4800U d'AMD 11917 Score physique et 6121 Score graphique.







Pour le contexte, cela oppose un design Intel Willow Cove à 4 cœurs et 8 threads associé à la technologie graphique Gen12 Xe (base 2,8 GHz, boost de 4,4 GHz) contre 8 des cœurs Zen 2 d'AMD et des graphiques Vega. Également pour le contexte, il est prévu que l'i7-1165G7 d'Intel fonctionne avec un TDP de 28 W, par rapport à l'enveloppe R7 4800U de 15 W d'AMD. Il convient également de noter que 3D Mark n'est pas exactement l'affiche pour les performances de parallélisation du processeur, car le benchmark évolue plutôt mal à mesure que de nouveaux cœurs sont ajoutés.



Peut-être plus intéressant à titre de comparaison, ces scores d'Intel Tiger Lake sont comparables à l'i5-10300H actuel de la société (boost 4C/8T 2,5 GHz base 4,5 GHz), qui obtient 10817 du côté physique (ce qui rend le i7-1165G7 9,8% plus rapide avec une horloge de base 200 MHz plus lente, un boost plus élevé de 100 MHz et 17 W moins de TDP (28 W pour le Tier Lake et 45 W pour le i5-10300H).



TWITTER (ROGAME)