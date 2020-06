PNY annonce le SSD NVMe CS2130 M.2.



PNY a déployé aujourd'hui la gamme CS2130 de SSD M.2 NVMe. Disponibles en capacités de 500 Go, 1 To et 2 To, les disques sont construits au format M.2-2280, tirent parti de l'interface hôte PCI-Express 3.0 x4 et du protocole NVMe 1.3. Les lecteurs sont équipés d'un flash NAND 3D, bien que la société ne précise pas s'il s'agit de TLC ou QLC.











Les trois variantes de capacité offrent des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 3 500 Mo/s, avec des vitesses d'écriture différentes. La variante 500 Go écrit jusqu'à 925 Mo/s, la variante 1 To jusqu'à 1800 Mo/s et la variante 2 To jusqu'à 3000 Mo/s. PNY soutient ces disques avec des garanties de 5 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP