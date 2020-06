AMD Ryzen 7 3800XT passe le test AotS Benchmark.



Le prochain processeur Ryzen 7 3800XT 8 cœurs/16 threads d'AMD a été soumis au test de référence "Ashes of the Singularity" (AotS), comme l'a découvert HardwareLeaks (_rogame). Associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080, le processeur est capable de produire des taux de trame CPU de 113,2 FPS (en moyenne tous les lots) ; 135,9 FPS dans le lot normal, 115,31 FPS dans le lot moyen et 95,49 FPS dans le lot lourd, avec un niveau prédéfini réglé sur "Crazy_1080p".







Un article plus ancien indique que le 3800XT tourne à 4,20 GHz de base avec un maximum de 4,70 GHz (par rapport à 3,90 GHz de base et 4,50 GHz de boost du 3800X), ce qui signifie qu'AMD vise à consolider les performances de jeu de ses processeurs Ryzen de 3e génération avec le XT séries.



TWITTER (ROGAME)