SILVERSTONE nous propose un nouveau boitier PC : Le CS330.



SilverStone a annoncé aujourd'hui le CS330, une mini-tour Micro-ATX qui semble orientée vers les éditeurs vidéo ou les versions de serveurs domestiques/petites entreprises, grâce à ses huit baies de lecteur de 3,5 pouces qui vous permettent d'encombrer des dizaines de téraoctets de stockage. Le boîtier offre trois caddies remplaçables à chaud de 3,5 pouces avec des fonds de panier SATA et SAS 12 Gbps ; quatre baies internes de 3,5 pouces et une seule baie supplémentaire de 3,5 pouces/2,5 pouces, totalisant jusqu'à huit périphériques de stockage, sans compter les lecteurs M.2 que vous avez peut-être installés sur votre carte mère.



















Un ventilateur à pénétration d'air de 180 mm achemine la chaleur entre la zone de stockage et le plateau de la carte mère. Le plateau de la carte mère Micro-ATX est orienté style BTX (à l'envers), offrant de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long (même avec toutes les cages de disques en place), et les refroidisseurs de CPU jusqu'à 16,5 cm de hauteur. La connectivité du panneau avant comprend une paire de ports USB 3.x de type A et des prises HDA. Le boîtier mesure 210 mm (L) x 374 mm (H) x 385 mm (P), pesant un peu plus de 6 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP