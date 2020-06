AMD déclare que l'ère des cartes graphiques de 4 Go est terminée.



AMD a déclaré que l'ère des cartes graphiques de 4 Go était révolue et que les utilisateurs devraient "Game Beyond 4 GB". AMD a effectué des tests sur ses 4 Go RX 5500XT et 8 Go RX 5500XT pour voir à quel point la VRAM peut faire une différence sur les performances de jeu.







AMD a testé les cartes sur une variété de jeux à des paramètres 1080p élevés/ultra avec un RAM 3600X et 16 Go 3200 MHz, en moyenne, le modèle 8 Go a performé ~ 19% mieux que son homologue 4 Go. Avec des consoles de nouvelle génération dotées de 16 Go de mémoire combinée et des développeurs ne montrant aucun signe de ralentissement, il sera intéressant de voir ce qui se passe.



