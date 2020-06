CASEKING nous propose : Le Lian-Li HGC OSMI 3.1.



















Informations sur le produit - Boîtier en aluminium Mini-ITX Osmi 3.1 - blanc



Le mini boîtier de jeu ITX extrêmement compact Osmi Case 3.1 de HG Computers fait une impression élégante dans n'importe quel environnement. Sa coque extérieure est entièrement en aluminium et revêtue de poudre en noir ou blanc. Grâce à l'intérieur soigné, un matériel de jeu puissant peut être logé dans le cuboïde SFF. Il y a suffisamment d'espace entre la grande base et le boîtier pour transporter beaucoup d'air frais à l'intérieur. Il est transporté vers l'extérieur par un ventilateur 140 en option sur le couvercle avec une maille élégante.



Le boîtier Osmi Case 3.1 Mini-ITX en un coup d'œil :



- Dimensions extrêmement compactes de 18 x 25,5 x 18 centimètres,

- Coque extérieure en aluminium de haute qualité,

- Poids extrêmement léger de seulement 1,88 kg,

- Débit d'air vertical avec fente pour un ventilateur de 140 mm au sol,

- Accepte les cartes mères au format mini-ITX (tous les sockets AMD et Intel),

- Prend en charge les cartes graphiques de jeu à double emplacement jusqu'à 17 cm de longueur,

- Pour les puissantes alimentations SFX ou SFX-L et deux supports de données de 2,5 pouces,

- Espace pour les refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 70 millimètres.



Extérieur ascétique et beaucoup d'espace à l'intérieur



Avec des dimensions extrêmement compactes de seulement 180 par 255 par 180 millimètres (L x H x P), le cuboïde chic avec un volume de 8,6 litres n'a que la taille d'une boîte à chaussures. Le concept simple garantit qu'un PC de jeu complet peut y être intégré malgré ce format: la carte mère mini ITX est attachée sur le côté et un double emplacement PCI pour les cartes graphiques compactes est perforé en bas, qui peut contenir jusqu'à Peut faire 170 millimètres de long. Un câble montant n'est pas requis pour l'installation. Un PC de jeu pourrait difficilement être construit plus simple et plus petit !



Grand comme une console de jeu avec plus de puissance



À l'extérieur, le petit innovateur impressionne par sa conception ascétique, ainsi que par le traitement sans faille de l'aluminium de haute qualité à revêtement par poudre. Le cuboïde aligné verticalement avec sa grande base offre un look unique. En conséquence, le simple logo du fabricant se trouve sur le devant simple de l'Osmi Case 3.1. L'interrupteur d'alimentation est à l'arrière. L'intérieur est également limité à l'espace nécessaire au matériel vraiment essentiel.



Le concept de refroidissement intelligent est également spartiate : il ne nécessite qu'un seul ventilateur de boîtier préinstallé et profite du refroidissement intégré du matériel intégré, ce qui permet également d'économiser un espace précieux à ce stade. Il y a un espace entre la base et le boîtier lui-même, à travers lequel la chaleur perdue du matériel installé peut s'échapper. Il est retiré du boîtier par un ventilateur de 140 mm en option sur le fond. L'air frais passe à travers le couvercle avec sa maille chic dans le boîtier.



Prend en charge les cartes graphiques à double emplacement d'une longueur de 17 cm



À l'intérieur, une carte mère au format mini ITX peut être logée sur le côté droit, sur laquelle un processeur avec un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 7 cm peut être maintenu à température. Les refroidisseurs soufflants à dessus plat sont complètement suffisants pour le refroidissement en raison du TDP toujours plus bas des processeurs modernes. Une carte graphique est placée directement sur la carte, aucun câble de montage n'est requis. Le Pixelbolide peut avoir une hauteur de 42 millimètres/double fente et une longueur de 140 millimètres et un total de 170 millimètres, les prises ne jouant aucun rôle dans l'approvisionnement en énergie.



L'alimentation du mini système de jeu est garantie par une unité d'alimentation dans le SFX compact ou un peu plus long SFX-L standard, qui peut mesurer au maximum 100 millimètres de long. Un exemple modulaire est recommandé ici afin que l'enchevêtrement des câbles soit maintenu dans les limites pendant l'installation. Deux supports de données de 2,5 pouces se trouvent toujours dans le boîtier Osmi Case 3.1 Mini-ITX derrière la carte mère. Les cartes mères avec emplacements M.2 augmentent les capacités du lecteur en conséquence.



Voici la fiche technique :







Compatibilité matérielle :







Il est disponible dans les coloris suivants : Blanc, Noir.



Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix :



- Version blanche : 229.90 euros,

- Version Noir : 229.90 euros.



Pour prendre votre boitier à CASEKING, Cliquez ICI.



CASEKING