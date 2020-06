DEEPCOOL nous propose : Les GamerStorm DQ-M line.



DeepCool a étendu aujourd'hui sa marque d'alimentations GamerStorm avec la nouvelle gamme DQ-M haut de gamme. Ces blocs d'alimentation ont des capacités de 650 W, 750 W et 850 W, offrant une efficacité 80 Plus Gold et un câblage entièrement modulaire.



Sous le capot, ceux-ci sont dotés d'APFC, d'une commutation CC à CC, d'un filtre EM à 2 étages, de condensateurs 100% japonais et de rails + 12V séparés en fonction de l'application. Les protections électriques les plus courantes contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits sont fournies.



















Les trois variantes sont dotées de rails 25 A dédiés pour EPS et 25 A pour alimentation SATA / Molex. La variante 650 W comprend deux rails 30 A pour l'alimentation PCIe; la variante 750 W comprend deux rails 35 A; tandis que le 850 W utilise une paire de rails de 40 A.



Les trois variantes offrent un ATX 24 broches, deux EPS 4 + 4 broches et quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6 + 2 broches. Les variantes 650 W et 750 W offrent une puissance SATA de 7, tandis que la variante 850 W en offre 10. Un ventilateur de palier dynamique à fluide de 120 mm est utilisé pour le refroidissement sur les trois modèles. Tous les trois viennent dans des variantes de couleur noir et blanc. Tous les câbles, y compris les 24 broches, sont plats et de type ruban.



La société n'a pas révélé d'informations sur les prix.



