Aetina lance un nouvel ordinateur Edge AI propulsé par le NVIDIA Jetson.



Aetina Corp., un fournisseur de solutions GPGPU hautes performances, a annoncé le nouvel ordinateur AI edge AN110-XNX exploitant les puissantes capacités du NVIDIA Jetson Xavier NX, élargissant sa gamme de systèmes AI edge basés sur la plate-forme Jetson pour des applications dans le transport intelligent , usines, commerce de détail, soins de santé, AIoT, robotique, etc.







L'AN110-XNX combine la carte de support NVIDIA Jetson Xavier NX et Aetina AN110 dans un format compact de 87,4 x 68,2 x 52 mm (avec ventilateur). AN110-XNX prend en charge l'interface MIPI CSI-2 pour les caméras 1x4k ou 2xFHD pour gérer les charges de travail AI intensives des caméras ultra haute résolution pour une analyse d'image plus précise. Il est aussi petit que l'AN110-NAO d'Aetina basé sur la plate-forme NVIDIA Jetson Nano, mais offre un calcul AI plus puissant via le nouveau Jetson Xavier NX.



Avec 384 cœurs CUDA, 48 cœurs de tenseurs et des capacités natives du cloud, le Jetson Xavier NX fournit jusqu'à 21 TOPS et est la plate-forme idéale pour accélérer les applications d'IA. Fourni avec le dernier SDK NVIDIA Jetpack 4.4, le module écoénergétique élargit considérablement les choix désormais disponibles pour les développeurs et les clients à la recherche d'options embarquées de calcul en périphérie qui exigent des performances accrues pour prendre en charge les charges de travail de l'IA mais qui sont limitées par la taille, le poids, le budget d'alimentation, ou le coût.



De plus, Aetina propose un système complet, AN110-XNX-EN70 avec un châssis sans ventilateur permettant une mise sur le marché rapide. Pour la prise en charge de la sauvegarde, Aetina propose des mises à jour de configuration BSP et DTB pour les plates-formes standard et personnalisées dans sa politique de service. La société développe des plates-formes informatiques de bord basées sur Jetson Xavier NX avec une capacité de communication 5G et une gestion complète des appareils de bord par navigateur.



«Notre partenariat avec un leader de l'informatique de pointe comme NVIDIA soutient notre mission de fournir des solutions industrielles et embarquées à long terme à nos clients dans plusieurs secteurs», a déclaré Eric Chu, PM d'Aetina Corp. En tant que partenaire privilégié de NVIDIA, Aetina se concentre sur la fourniture de solutions de pointe Solutions informatiques IA basées sur la plateforme Jetson pour les applications embarquées.



NVIDIA Jetson est la principale plate-forme informatique d'IA à la pointe, avec près d'un demi-million de développeurs. Avec la prise en charge des technologies natives du cloud désormais disponibles dans la gamme NVIDIA Jetson, les fabricants de machines intelligentes et les développeurs d'applications d'IA peuvent créer et déployer des fonctionnalités définies par logiciel de haute qualité sur des appareils embarqués et périphériques ciblant la robotique, les villes intelligentes, la santé, l'industrie IoT et plus.



TECHPOWERUP