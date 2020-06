NVIDIA GeForce RTX 3080 sur la photo ?



Voici ce que pourraient être les toutes premières images d'une carte graphique de référence "Ampère" NVIDIA GeForce RTX 3080 révélant une conception de carte inhabituelle, qui est le plus grand départ dans les schémas de conception de NVIDIA depuis la GeForce TITAN originale.







Il dispose d'un refroidisseur à ailettes en aluminium à double ventilateur, sauf que l'un de ses ventilateurs est situé sur le côté endroit et l'autre sur le côté arrière de la carte. Le PCB de la carte semble ne s'étendre qu'aux deux tiers de la longueur de la carte, se terminant par une découpe vers l'intérieur, au-delà de laquelle il n'y a qu'une extension de la solution de refroidissement.







Le carénage du refroidisseur, plutôt que d'être un revêtement solide du dissipateur thermique, est constitué de nervures de dissipateur thermique en aluminium.







Dans l'ensemble, une conception très inhabituelle, que NVIDIA pourrait implémenter sur ses SKU de haut niveau, tels que le RTX 3080, RTX 3080 Ti, et sous une forme cosmétique sur les SKU inférieures. Nous avons le sentiment que "Cyberpunk 2077" a influencé ce design.



VIDEOCARDZ