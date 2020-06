Thermaltake annonce les casques intra-auriculaires de jeu RIING Pro RGB 7.1, Shock XT Series et Isurus Pro V2.



Le casque de jeu RIING Pro RGB 7.1 comprend non seulement un surround virtuel premium 7.1, mais également des pilotes surdimensionnés de 50 mm qui minimisent la distorsion tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et aux hautes fréquences. Profitez d'un nouveau niveau de qualité audio avec le DAC ESS ES9018 intégré et l'amplificateur SABRE9601K qui offre une lecture sans perte 24 bits/96 kHz avec une gamme dynamique extraordinaire et une distorsion ultra-faible. Le casque est livré avec un boîtier de commande en ligne qui fournit un son surround virtuel 7.1, un égaliseur prédéfini et des commandes de volume à la volée.



Le rembourrage confortable des oreillettes est à base de mousse à mémoire de forme et offre des ajustements automatiques du bandeau pour un ajustement parfait et sans tracas. Après avoir téléchargé le logiciel iTake, le logiciel exclusif de contrôle des équipements de jeu Thermaltake, les utilisateurs peuvent profiter d'un son surround virtuel 7.1 et personnaliser les effets d'éclairage RVB sur deux zones distinctes.



Outre les synchronisations RVB parmi l'équipement de jeu, les utilisateurs peuvent également synchroniser les effets d'éclairage avec les produits Thermaltake compatibles TT RGB PLUS. Le casque fonctionne également avec Razer Chroma et Amazon Alexa Voice Service, permettant des synchronisations d'effets de jeu et d'éclairage RVB ou un contrôle d'éclairage en parlant à un appareil compatible Alexa.











Le casque de jeu Shock XT 7.1 comprend un surround virtuel 7.1 de qualité supérieure et des pilotes surdimensionnés de 50 mm qui minimisent la distorsion tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et aux hautes fréquences, allant de 20 Hz à 20 KHz.



Le casque est livré avec un boîtier de commande audio USB avancé avec un son surround virtuel 7.1 et une carte son de traitement du signal numérique (DSP) intégrée qui amplifie votre audio et votre voix. Sur le boîtier de commande, vous pouvez régler le son surround virtuel 7.1, les égaliseurs prédéfinis, le volume et les commandes de sourdine du microphone à la volée.



Le rembourrage confortable des oreillettes est pliable pour un rangement facile et une portabilité en déplacement. Relevez le microphone et continuez votre session avec une expérience de jeu moins intrusive lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il fonctionne sur plusieurs plates-formes telles que les PC, consoles, mobiles et Nintendo Switch, donnant aux utilisateurs la liberté de jouer sans limites. De plus, il offre des ajustements de bandeau à 8 niveaux qui prennent en charge presque toutes les tailles de tête.



Le casque de jeu Shock XT comprend des haut-parleurs de 50 mm surdimensionnés qui minimisent la distorsion, tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et aux hautes fréquences. Le rembourrage confortable des oreillettes est pliable pour un rangement facile et une portabilité en déplacement.



Il est livré avec un boîtier de commande en ligne pour des commandes de volume et de sourdine du microphone faciles, et est également utilisable sur plusieurs plates-formes (PC, consoles, mobiles et Nintendo Switch). Les oreillettes sont pliables avec des ajustements de bandeau à 8 niveaux adaptés pour un confort ultime.



Le casque de jeu intra-auriculaire Isurus Pro V2, d'autre part, est un nouveau membre de la série Isurus. Ce casque de jeu intra-auriculaire dispose d'un pilote haute résolution de 13 mm qui rend la qualité audio plus douce et plus élastique, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une plus grande clarté sonore et de plus de détails lorsqu'ils jouent, regardent des films ou écoutent de la musique.



Le boîtier de commande en ligne permet d'accéder facilement aux commandes de volume, aux fonctions de lecture et de pause et aux commandes de coupure du microphone à la volée. Dans la boîte, il y a également deux ensembles supplémentaires d'embouts d'oreille de différentes tailles et un bandeau réglable renforcé d'acier qui permettent aux utilisateurs d'obtenir un ajustement confortable et sûr qui réduit efficacement le bruit indésirable.



Le bandeau peut être porté sur la tête, autour du cou et détachable, profitant pleinement de ses fonctionnalités. Il est également utilisable sur plusieurs plates-formes telles que les PC, consoles, mobiles et Nintendo Switch, donnant aux utilisateurs la liberté de jouer sans limites.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP