LG lance le moniteur 38WN95C-W.



LG a lancé aujourd'hui son nouveau moniteur 38WN95C-W, juste à côté d'une offre plus barebones (38WN95C-G) et d'un cousin axé sur les jeux, le 38WN95C-B. Les différences sont faibles entre les trois, nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec le 38WN95C-W. Ce moniteur dispose d'un panneau Nano IPS 38 "avec un temps de réponse de 1 ms, qui offre ce que LG appelle une résolution QHD + (3840 x 1600) et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 170 Hz (via l'overclocking via le propre OSD du moniteur.



Le taux de rafraîchissement overclocké est toujours très respectable à 144 Hz. Le moniteur prend en charge les technologies Active-Sync sous la forme de FreeSync d'AMD et de G-Sync de NVIDIA via le désormais omniprésent programme «compatible G-Sync», bien qu'avec un ensemble de gammes VRR entre 48 Hz et 144 Hz) avec LFC (Low Framerate Compensation) .Il y a un rapport de contraste de 1000: 1, une certification VESA DisplayHDR 600 (activée au lieu de la luminosité typique de 450 cd/m²) et une couverture de gamme de couleurs DCI-P3 de 98%.











Le moniteur offre un réglage de l'inclinaison et de la hauteur, un support VESA de 100 mm et les E/S sont prises en charge par 1x Thunderbolt 3 (USB-C haute vitesse avec mode DP Alt et PD), 1x DP 1.4, 2x ports HDMI 2.0, 2x USB 3.0 ports (plus en amont) et 1x prise casque 3,5 mm (en plus des 2x haut-parleurs 2 W habituels).



Le modèle «G» n'a pas le port Thunderbolt 3 et le port HDMI 2.0 supplémentaire de ce modèle. La seule différence du 38WN95C-G avec ce moniteur est le manque de port ThunderBolt et seulement 1x HDMI 2.0. La version centrée sur le jeu, le 38WN95C-B, coupe encore plus les haut-parleurs intégrés - mais offre un anneau RVB pour plus de bling.



Le LG 38WN95C-W est déjà disponible en pré-commande avec des prix à partir de 1 599 Dollars.



