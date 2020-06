RIOT GAMES nous propose un nouveau jeu PC : Legends of Runeterra.







Editeur(s)/Développeur(s) : Riot Games.



Sortie France : 30 Avril 2020.



Genre(s) : Jeu de cartes.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en ligne/Multi en compétitif.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français/Voix en anglais/Textes en anglais.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Legends of Runeterra (LoR) est un jeu de cartes de stratégie gratuit se déroulant dans le monde de LoL. LoR inclut des cartes inspirées de champions mythiques de LoL, ainsi que de nouveaux alliés et personnages issus des régions de Runeterra, possédant chacun leur propre style et atouts stratégiques.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO