SEGA nous propose un nouveau jeu PC : Streets of Rage 4.







Editeur(s)/Développeur(s) : Lizardcube/Sega/DotEmu/Guard Crush Games.



Sortie France : 30 Avril 2020.



Genre(s) : Beat'em All.



Classification : Interdit au moins de 7 ans.















Résumé : Streets of Rage 4 est un beat 'em up à défilement horizontale. Il s'agit du quatrième épisode de la série de jeux de Sega Streets of Rage, 25 ans après la sortie du dernier épisode. Ce nouvel opus prend place 10 ans après les événements de Streets of Rage 3.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



