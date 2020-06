TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG Chakram.



ASUS est une société de matériel informatique et d'électronique basée à Taïwan fondée en 1989. "Chakram" est le nom d'une arme de jet indienne. L'ASUS ROG Chakram n'est cependant pas destiné à être lancé. Au lieu de cela, c'est une souris de jeu ergonomique pour droitier avec une liste de fonctionnalités qui ne peut être considérée que comme impressionnante. Le Chakram peut être utilisé comme souris filaire ou sans fil en mode Bluetooth à faible latence 2,4 GHz ou à haute endurance.



De plus, en combinaison avec un tapis de souris compatible Qi, la charge Qi sans fil peut être utilisée. Lorsque vous utilisez la connexion USB 3.0 de type C, la souris peut être chargée rapidement. Le capteur est le PAW3335, le dernier modèle de PixArt spécialement conçu pour les applications sans fil et capable de jusqu'à 16 000 CPI à faible consommation d'énergie, ce qui maintient la durée de vie de la batterie élevée.



En parlant de cela, ASUS cite jusqu'à 79 heures d'autonomie (sans éclairage) en mode 2,4 GHz et plus de 100 heures en mode Bluetooth. Le joystick sur le côté peut être utilisé en mode analogique ou numérique et personnalisé avec un manche long ou court. Tout comme de nombreuses autres souris ASUS, le Chakram est livré avec la possibilité d'installer de nouveaux commutateurs principaux sans avoir à souder (commutateurs remplaçables à chaud), prolongeant ainsi la durée de vie de la souris.



Les couvercles des boutons sont magnétiques, ce qui facilite l'accès aux commutateurs. Une autre caractéristique est la possibilité d'ajuster l'IPC à la volée avec la molette de défilement. Enfin, un éclairage RVB largement configurable et une personnalisation complète du logiciel sont également à bord.







Voici la fiche technique :







