TECHPOWERUP nous propose le test des : Corsair Dominator Platinum White RGB DDR4-4000 MHz CL19 4x8 GB.



Le prix de la mémoire étant l'un des plus bas depuis des années, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à niveau de mémoire. Les versions matérielles estivales battent leur plein, il y a concurrence d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées.



Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge nativement sur la nouvelle plate-forme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



Corsair est une marque qui n'a pas besoin d'être présentée. La société basée en Californie est un incontournable de la communauté des passionnés depuis des décennies, produisant des alimentations, des périphériques, des SSD, des refroidisseurs et même des systèmes pré-construits entiers.



L'une des familles de produits les plus connues et les plus réussies de la marque est leurs kits de mémoire haute performance. Équilibrant haute performance avec style et qualité irréprochable, les kits de mémoire Corsair sont un incontournable du marché du matériel passionné.



Le Corsair Dominator Platinum RGB n'est en aucun cas un tout nouveau design. Le kit est une option populaire pour les constructions RVB haut de gamme depuis un certain temps. La nouveauté est l'édition blanche du Corsair Dominator Platinum RGB. Corsair vise à offrir aux constructeurs et aux passionnés plus d'options que jamais avec cette nouvelle finition d'un kit déjà génial.



En ce qui concerne les performances, mon kit de test est un kit 4x8 Go de 4000 MHz à 19-23-23-45 et 1,35 V. Comme pour les autres kits à quatre sticks, je testerai en configuration à deux et à quatre sticks. Voyons comment cette nouvelle édition du Corsair Dominator Platinum RGB fonctionne !







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP