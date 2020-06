MSI sort le casque de jeu IMMERSE GH30 V2.



MSI a annoncé que son casque de jeu V2 IMMERSE GH30, équipé d'un haut-parleur en néodyme de 40 mm de large diamètre, sera bientôt disponible sur le marché de détail.



Le casque de jeu équipé d'un haut-parleur en néodyme de 40 mm de grand diamètre de haute qualité qui présente d'excellentes caractéristiques audio dans les bandes hautes, moyennes et basses fréquences. L'oreillette est un type souple en forme d'oeuf qui s'adapte à l'oreille et peut être retiré pendant le nettoyage. Le design léger, le bandeau pliable et le micro amovible vous gardent avec vous.











Les principales caractéristiques sont la sensibilité du casque 96 dB ± 3 dB, l'impédance 32 Ω ± 15%, la bande de fréquence 20 Hz à 20 kHz. Le microphone est unidirectionnel, la sensibilité est de -36 dB ± 3 dB, l'impédance 2,2 kΩ, la bande de fréquences 100 Hz ~ 10 kHz. L'interface est une mini-fiche stéréo 3,5 mm à 4 pôles et le câble est équipé d'un contrôleur de volume facile. Le produit est livré avec un câble de conversion 3,5 mm 4 pôles femelle à 3 pôles mâle x2 et une pochette de transport.



Pas de date ni de prix pour le moment.



