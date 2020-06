Windows 10 May 2020 Update provoque des problèmes avec Intel Optane !



Apparemment, il est carrément impossible pour Microsoft de publier une mise à jour Windows, et de ne pas avoir un tas d'utilisateurs finaux en difficulté. Ce tour de la nouvelle mise à jour de Windows 10 de mai 2020 provoque des maux de tête pour les utilisateurs qui ont une solution Intel Optane dans leur PC ou ordinateur portable.



Il s'avère que lors de l'installation de la mise à jour de mai 2020, un fichier Optane Memory Pinning est supprimé du PC. Ces fichiers sont utilisés pour le mécanisme de mise en cache qu'Optane utilise pour accélérer votre stockage. Une fois l'installation terminée, Windows essaiera toujours d'exécuter ce fichier, ce qui entraînera des messages d'erreur et une dégradation possible des performances.







La bonne nouvelle, ce n'est pas si mal que vous allez rencontrer ces beaux écrans bleus colorés. Microsoft en est déjà conscient et a cessé d'émettre des mises à jour sur les systèmes sur lesquels Optane est actif. Cependant, si vous installez manuellement la dernière version de Windows via l'outil de création de supports, veuillez être conscient de ce problème. Fait amusant, le bug n'est pas quelque chose que MS ne pouvait pas savoir, car ce bogue a été soulevé par les utilisateurs il y a un certain temps déjà, en fait bien avant que la version 2004 ne soit officiellement publiée par Microsoft.







Longue histoire courte ; il n'est pas conseillé aux propriétaires d'Optane d'installer la mise à jour de mai pour l'instant.



Si vous allez hardcore et rencontrez le problème, essayez ceci :



- Allez dans Panneau de configuration> Programmes> Programmes et fonctionnalités.

- Panneau de contrôle Intel Optane.

- Sélectionnez et désinstallez «Intel Optane Pinning Explorer Extensions».

- Désactivez Intel Optane et redémarrez le PC.

- Réactivez Intel Optane et redémarrez le PC.



Et oui, si vous obtenez toujours l'erreur, désinstallez la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 et restaurez la version précédente du système d'exploitation jusqu'à ce que Microsoft ait résolu le problème.



THE GURU3D