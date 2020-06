ASUS dévoile la carte ThunderboltEX 3-TR pour les cartes mères chipsets Intel Z490 et H470.



ASUS a dévoilé aujourd'hui le ThunderboltEX 3-TR, sa dernière carte d'extension Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) à 2 ports pour les cartes mères chipset Intel Intel série 400 dotées de l'en-tête TB3. La carte d'extension pleine hauteur dispose d'une interface hôte PCI-Express 3.0 x4 et met en place deux ports Thunderbolt 3 au format de type C. Il existe deux entrées mini-DisplayPort afin que vous puissiez ajouter un relais DisplayPort depuis votre carte graphique pour chacun des deux ports Thunderbolt.







ASUS inclut même une paire de câbles miniDP courts vers des câbles DP standard. Il comprend également un câble USB 2.0 et un câble pour l'en-tête TB3 de votre carte mère ASUS compatible. Sous le capot se trouve un contrôleur Thunderbolt 3 Intel "Titan Ridge" JHL7540 à 2 ports. La carte nécessite une entrée d'alimentation PCIe à 6 broches. Pour l'instant, sa liste de compatibilité comprend toutes les cartes mères de chipsets Intel Z490 et H470 d'ASUS dotées de l'en-tête TB3.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP