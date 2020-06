Thermaltake annonce le ventilateur haute pression statique TOUGHFAN TOUGHFAN 12 et les ventilateurs Duo de la série Pure.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, annonce le ventilateur haute pression statique TOUGHFAN 12 pour une précision ultime et augmente la stabilité pour les besoins de refroidissement haut de gamme des utilisateurs.



Le TOUGHFAN incorporait un roulement hydraulique de 2e génération, un jeu de bout ultra-serré et équipé d'un moyeu de moteur en métal renforcé. Le ventilateur TOUGHFAN est un ventilateur contrôlé par PWM conçu pour fonctionner à une vitesse de fonctionnement maximale allant jusqu'à 2000 tr/min et est optimisé pour une pression statique élevée tout en maintenant un bruit minimal.



Le ventilateur de radiateur Pure Duo 12/14 ARGB est disponible en versions noir et blanc, est également un ventilateur contrôlé par PWM avec deux anneaux indépendants et neuf LED adressables sur chaque anneau qui permet aux utilisateurs de basculer entre sept modes d'éclairage. De plus, Pure Duo peut se synchroniser avec les cartes mères RVB 5 V d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock, pour afficher 16,8 millions de combinaisons de couleurs en éditant le logiciel d'éclairage pris en charge par ces cartes mères.











Un autre ventilateur contrôlé par PWM, les ventilateurs de radiateur à LED Pure A12/A14, d'autre part, a neuf LED, qui viennent en quatre couleurs fixes : rouge, bleu, vert et blanc. Le ventilateur de radiateur Pure Duo 12/14 ARGB et les ventilateurs de radiateur Pure A12 et A14 sont conçus avec un roulement hydraulique avec une substance autolubrifiante réduisant les frottements, ce qui réduit la production de bruit tout en améliorant l'efficacité thermique. Le système de montage anti-vibration permet aux ventilateurs de fonctionner à la vitesse maximale du ventilateur de 1500 tr/min, ce qui minimise le bruit.



Les trois types de ventilateurs sont économiques et permettent aux utilisateurs de choisir en fonction de leurs besoins, qu'ils aimeraient certains ventilateurs RVB ou simplement un simple ventilateur de refroidissement haute pression.



Ventilateurs contrôlés par PWM



Collaborez avec le processeur pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur afin de réduire efficacement la chaleur du processeur.



Pression et débit d'air élevés



- TOUGHFAN 12 a une pression de 2,41 mm-H2O avec un débit d'air de 58,35 CFM.

- Pure Duo 12 a un 1,72 mm-H2O avec un débit d'air de 56,51 CFM, tandis que Pure Duo 14 a un 2,24 mm-H2O avec un débit d'air de 82,23 CFM.

- Pure A12 a un 1,59 mm-H2O avec un débit d'air de 56,45 CFM, tandis que Pure A14 a un 2,05 mm-H2O avec un débit d'air de 93,15 CFM.



Roulement hydraulique avec conception à faible bruit



Les trois types de ventilateurs sont conçus avec un roulement hydraulique autolubrifiant réduisant la friction, ce qui réduit la production de bruit tout en améliorant l'efficacité thermique. Le capuchon d'étanchéité empêche les fuites de lubrifiant et prolonge la durée de vie de l'unité.



Système de montage anti-vibration



Les coussinets en caoutchouc anti-vibration par injection dans le moule amortissent les vibrations du ventilateur, ce qui permet au ventilateur de tourner à des niveaux plus élevés sans compromettre les niveaux de bruit. Le ventilateur est conçu avec une couverture de 80% pour tous les coins, maintenant un faible niveau de bruit en fonctionnement.



Carte mère RGB Sync Ready (ventilateurs de radiateur Pure Duo 12/14 ARGB uniquement)



Les ventilateurs sont conçus pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Les ventilateurs de radiateur Pure Duo 12/14 ARGB prennent en charge les cartes mères équipées d'en-têtes RVB adressables 5 V, permettant aux utilisateurs de contrôler des effets d'éclairage de 16,8 millions de couleurs directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires.



Sept modes d'éclairage (ventilateurs de radiateur Pure Duo 12/14 ARGB uniquement)

Les utilisateurs peuvent basculer entre sept modes d'éclairage en cliquant sur le contrôleur pour changer de mode.



4 - Sélections de couleurs (ventilateurs de radiateur à LED Pure A12/A14 uniquement)



Les ventilateurs de radiateur à LED Pure A12/A14 créent non seulement un système refroidi par liquide esthétique mais offrent également des performances extraordinaires pendant le fonctionnement. Les ventilateurs sont disponibles en quatre couleurs pour correspondre à n'importe quelle construction que vous désirez.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits :



- Pure Duo 12 Black : Cliquez ICI,

- Pure Duo 12 White : Cliquez ICI,

- Pure Duo 14 Black : Cliquez ICI,

- Pure Duo 14 White : Cliquez ICI,

- Pure A12 : Blue, Green, Red, White,

- Pure A14 : Blue, Green, Red, White.



THERMALTAKE