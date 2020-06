ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La W480 Creator premium.



ASRock a présenté la carte mère premium W480 Creator pour les créateurs, qui prend en charge les processeurs de 10e génération Core et Xeon W-1200 dans le package LGA1200, basé sur la microarchitecture "Comet Lake". Construit dans le facteur de forme ATX, la carte tire l'alimentation d'un ATX 24 broches et de deux connecteurs d'alimentation EPS 8 broches, le conditionnant pour le CPU avec un VRM 16 phases refroidi par de grands dissipateurs thermiques en aluminium.



Le socket LGA1200 est câblé à quatre emplacements DIMM DDR4 renforcés prenant en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4-4800 (OC) à double canal, y compris le support DIMM sans tampon ECC lorsqu'il est associé à des processeurs Xeon W-1200 ; et deux emplacements PCI-Express 3.0 x16 (x8/x8 avec les deux remplis, sinon x16). Ces emplacements sont compatibles avec la génération 4.0 et les futurs processeurs qui prendront en charge la génération 4.0 PCIe. La connectivité de stockage comprend trois emplacements M.2 NVMe avec câblage PCIe gen 3.0 x4, chacun; et six ports SATA 6 Gbps.















Une grande partie du sérieux «créateur» de cette carte USP commence par sa connectivité. Il propose deux ports Thunderbolt 40 Gbps via des connecteurs de type C, chacun avec sa propre entrée relais mini-DisplayPort 1.4 que vous connectez à votre carte graphique. La connectivité réseau comprend une connexion réseau filaire 10 GbE alimentée par un contrôleur AQuantia AQC107; une deuxième connexion 2,5 GbE pilotée par le contrôleur Intel i225-LM, et une connexion WLAN 802.11ax par un adaptateur Intel AX201 qui fournit également Bluetooth 5.



La solution audio embarquée contient du matériel sérieux, avec un DAC ESS Sabre 9218 gérant le panneau avant sortie casque (130 dBA SNR), un codec Realtek ALC1220 HDA gérant les autres canaux (120 dBA SNR), des condensateurs WIMA pour les sorties avant et le câblage des canaux audio droit et gauche acheminés à travers des couches de PCB éloignées pour minimiser la diaphonie.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP