HP dévoile le SSD portable P500 1 To.



HP a dévoilé aujourd'hui le SSD portable P500. Ces disques ont une capacité de 1 To et sont dotés d'une interface USB 3.2 de première génération, avec une seule connexion gérant à la fois l'alimentation et la connectivité hôte.















Un adaptateur USB de type C à type A mâle à mâle et un adaptateur de type C à type A sont inclus. Le lecteur mesure 79,1 mm x 53,9 mm x 10 mm (LxPxH), pesant 45,4 g, et dispose d'un corps en aluminium solide qui se décline en quatre options de couleur - aigue-marine, rouge cerise, gris et argent; le tout avec des bords taillés au diamant. Quant aux performances, son OEM Biwin revendique des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture séquentielle, et jusqu'à 255 Mo/s en écriture séquentielle.



L'entreprise n'a pas mentionné les prix.



