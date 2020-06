Le nouveau navigateur Edge basé sur Chrome de Microsoft est désormais disponible via Windows Update.



Microsoft a publié le premier aperçu de son navigateur Edge à base de chrome révisé en janvier, mais les utilisateurs ont dû naviguer sur le site de Microsoft pour installer le navigateur. Le nouveau navigateur sera désormais déployé automatiquement vers les versions de Windows 10 à partir de la version 1803, ce qui signifie jusqu'à un milliard d'installations du navigateur mis à jour.







Le navigateur New Edge installé via la mise à jour Windows remplace complètement le navigateur Edge précédent tandis que l'installation du site Web coexiste avec le navigateur Edge existant.



MICROSOFT