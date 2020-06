Corsair rappelle des alimentations série SF en raison de problèmes de défaillance.



La série SF de PSU de Corsair fait depuis longtemps partie de l'offre de la société, conçue pour satisfaire la foule de petits facteurs de forme avec sa taille SFX. Aujourd'hui, Corsair a annoncé le rappel de certaines unités et leur remplacement gratuit, y compris la livraison gratuite.



Corsair dit que «Nous avons récemment identifié des taux RMA supérieurs à la normale parmi notre famille SF de blocs d'alimentation de petit format. Après une enquête approfondie, nous avons trouvé un problème potentiel qui peut se manifester lorsque le bloc d'alimentation est exposé à une combinaison de à la fois des températures élevées et une humidité élevée. Cela peut malheureusement entraîner une panne de l'alimentation. Ce problème peut affecter les unités des codes de lot 194448xx à 201148xx, fabriquées entre Octobre 2019 et MLars 2020. "







Le problème se situe dans la partie de conversion AC du PSU, pas dans le DC qui interagit avec les composants PC, donc Corsairs souligne que tous les composants sont sûrs même si le PSU tombe en panne. Pour obtenir un bloc d'alimentation de remplacement, Corsair propose aux clients concernés de soumettre leurs billets ici, avec le titre "Remplacement volontaire des produits de la série SF", afin qu'ils puissent facilement identifier les clients et leur donner des unités de remplacement plus rapides.

Corsair SF600 PSU.



