ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La Prime TRX40-PRO S.



ASUS a déployé aujourd'hui la carte mère sTRX4 Prime TRX40-PRO S socket pour les processeurs Ryzen Threadripper HEDT de 3e génération. Cette carte fait partie d'un mini-rafraîchissement de la pile de produits sTRX4 de la société, à commencer par le ROG Zenith II Extreme Alpha, le plus récent ROG Strix TRX40-XE Gaming, et maintenant le Prime TRX40-PRO S.Lancement des trois cartes est déclenchée par le créneau des amateurs qui aiment overclocker leurs processeurs Ryzen Threadripper 3990X 64 cœurs/128 threads.











Alors que l'ancien Prime TRX40-PRO est parfaitement capable de faire fonctionner ou même d'overclocker le 3990X, le nouveau PRO S est mieux adapté à la tâche et est livré avec un processeur VRM 16 phases renforcé avec des étages de puissance de 70 A, les mêmes que ceux trouvés sur le ROG Zenith II Extreme d'origine, tandis que l'Extreme Alpha a été amplifié avec des étages de puissance de 90 A. ASUS a mis à niveau le ROG Strix TRX40-XE Gaming de la même manière. Les fonctionnalités de la carte sont par ailleurs identiques à celles du Prime TRX40-PRO d'origine.



La Prime TRX40-PRO S devrait coûter environ 430 $.



TECHPOWERUP