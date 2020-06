LG lance le nouveau moniteur IPS "Ergo" QHD.



LG Electronics USA a annoncé que le moniteur IPS QHD "Ergo" 27 pouces (modèle 27QN880-B) est désormais disponible en exclusivité en ligne avec un prix de vente conseillé de 449.99 Dollars jusqu'à la fin juin, puis chez les détaillants agréés par LG à l'échelle nationale à partir du 1er juillet. Le nouveau moniteur QHD de 27 pouces rejoint la gamme d'écrans IPS leader de LG, conçue pour fournir des détails et des couleurs précis dans un grand angle de vue, ce qui est idéal pour les créateurs, photographes et vidéastes travaillant à domicile ou sur le point de revenir. un bureau.







Le concept Ergo unique harmonise trois éléments clés - la fidélité de l'image, la conception ergonomique et une solution USB-C à un câble - pour offrir aux utilisateurs de hautes performances, un confort et une configuration de bureau plus propre pour un environnement de travail sans encombrement. L'Ergo augmente également la productivité avec un support ergonomique flexible complet avec C-Clamp pour un mouvement complet de l'écran, permettant aux utilisateurs de soulever, d'abaisser, de pivoter, d'incliner et de pivoter pour s'adapter à leur environnement.







Avec une résolution de 2560 x 1440, l'écran IPS QHD de 27 pouces de LG incarne la qualité d'image étonnante pour laquelle la série QHD est connue, avec des couleurs réalistes et précises et un contraste, une clarté et des détails améliorés. Pour les amateurs de jeux vidéo, le nouveau "Ergo" offre des taux de rafraîchissement et des temps de réponse excellents pour une action rapide, avec la technologie AMD FreeSync pour éviter de se déchirer et de réduire le bégaiement. Le dernier moniteur de LG est également compatible HDR10 et est capable de fournir 99% de la précision des couleurs sRGB et un angle de vision plus large, idéal pour l'édition et la visualisation de photos haute résolution.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP