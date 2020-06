Fractal Design présente le boîtier compact Define 7.



Le nouveau Define 7 Compact reprend les caractéristiques les plus fortes du design contemporain de la série 7 et les place dans un cadre compact et pratique. La disposition ouverte polyvalente du Define 7 Compact vous permet de maximiser le potentiel de l'encombrement réduit avec du matériel ATX pleine grandeur pour répondre à vos besoins exacts.











Les couvercles supérieurs interchangeables vous permettent de basculer entre l'acier massif pour une suppression complète du bruit ou un couvercle ventilé pour un refroidissement supplémentaire. Le cadre supérieur est entièrement amovible pour une facilité d'accès sans précédent aux composants intérieurs, et cinq ports avant (dont un USB Type-C) signifient que vous ne sacrifiez pas l'extensibilité pour le faible encombrement.











Ajoutez à cela les nombreuses améliorations de chaque aspect de la prise en charge des composants et du refroidissement, et il est clair que le Define 7 Compact vous couvre bien.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP