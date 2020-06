Sony lance la bibliothèque d'archives de disques optiques PetaSite de génération 3 avec une capacité supérieure de 66%.



Sony Electronics Inc. annonce le lancement de la technologie PetaSite Optical Disc Archive de génération 3 ("Gen 3"), qui est maintenant disponible. La solution de stockage d'archivage haute capacité évolue de 165 To à 2,9 Po de stockage optique immuable dans un rack 42U standard. Ce lancement fait suite aux unités de bureau USB haute capacité Gen 3 récemment annoncées de Sony (ODS-D380U), aux unités de lecteur de bibliothèque Fibre Channel (ODS-D380F) et aux cartouches de support de 5,5 To (ODC5500R).



La solution d'archivage de disques optiques d'entreprise de Sony offre une conservation des données sécurisée et immuable pour une grande variété d'applications et d'industries, y compris : l'informatique d'entreprise, les gouvernements étatiques et locaux, la surveillance, la banque, l'éducation et la santé, entre autres.



Conformément à l'engagement de Sony envers ses clients et à sa concentration sur les solutions d'archivage à long terme, le lecteur optique double face de classe entreprise à huit canaux de troisième génération est compatible en écriture pour la génération 2 et en lecture arrière pour toutes les cartouches d'archives à disque optique.







"La dernière génération de technologie de lecteur optique de Sony résout de nombreux problèmes liés au stockage à long terme, en particulier en ce qui concerne son coût total de possession", a déclaré Theresa Alesso, présidente de la division Pro de Sony Electronics. "Notre nouveau système Gen3 est rétrocompatible avec les versions précédentes de nos composants de lecteur optique, ce qui élimine les projets de migration de données coûteux et permet à nos clients de concentrer leurs ressources et leurs dollars sur d'autres initiatives commerciales cruciales. Sa faible consommation d'énergie s'aligne également sur les initiatives des clients pour générer une plus grande densité de stockage à moindre coût d'exploitation dans le centre de données. Nous sommes très heureux de ces dernières améliorations apportées à notre solution d'archivage de pointe. "



La famille de produits évolutive de la bibliothèque Gen3 PetaSite comprend: l'unité principale ODS-L30M, l'unité d'extension et de cartouche ODS-L60E et l'unité d'extension uniquement à cartouche ODS-L100E. L'unité principale sert de bloc de construction principal avec sa capacité de 165 To. L'unité d'extension avec lecteur et cartouches offre 335,5 To chacune, et l'unité à cartouche seule fournit 555,5 To de stockage. Jusqu'à un maximum de cinq unités d'extension peuvent être connectées à l'ODS-L30M pour créer une seule bibliothèque 42U avec un maximum de 535 cartouches. Chaque unité est 7U et comprend une station d'importation/exportation à 3 emplacements pour charger et décharger le support. Les cartouches de support Gen3 stockent chacune 5,5 To, avec une durée de conservation estimée à 100 ans.



Optical Disc Archive Gen3 utilise un support double face Archival Disc (AD) de Sony. Le lecteur optique Gen 3 lit et écrit les deux côtés du support double face pour permettre un taux de lecture moyen de 375 Mo/s (3 Gbit/s) et un taux d'écriture moyen vérifié de 187,5 Mo/s (1,5 Gbit/s). Cela représente une amélioration de 150% des performances par rapport au disque Gen2 de Sony.



Avantages de la technologie ODA de Sony :



- Solutions d'archivage pour les applications de stockage frigorifique et de proximité,

- Performances du lecteur optique de pointe: taux de lecture moyen de 375 Mo/s (3 Gbit/s) et taux d'écriture vérifié moyen de 187,5 Mo/s (1,5 Gbit/s),

- Accès aléatoire rapide aux fichiers de données,

- La compatibilité descendante élimine le besoin de migration de données,

- L'intégrité des données est assurée grâce à une vérification "à la volée" combinée à un support de disque d'archivage très stable,

- Le cycle de lecture du disque est évalué plus d'un million de fois,

- Durée de vie des supports de plus de 100 ans pour la cartouche ; résistant aux EMP (impulsion électromagnétique), aux changements de température et d'humidité,

- Supports d'archivage à écriture unique (WORM) - immuables par les cyberattaques, les effacements malveillants ou accidentels, les virus auto-réplicables ou les ransomwares.



