BIOSTAR annonce la carte mère Racing B450GT.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui la nouvelle carte mère RACING B450GT, conçue pour exécuter les derniers et futurs processeurs AMD Ryzen. Intégrée au format Micro ATX, la carte mère BIOSTAR RACING B450GT est conçue pour être élégante et efficace. Destiné à fournir des performances fiables et stables sous de lourdes charges de travail, il est idéal pour les jeux, les plates-formes HTPC avec un encombrement plus petit mais conserve les performances musclées d'un processeur AMD Ryzen 3000 de 16 cœurs.







Conçue dans le style RACING emblématique de BIOSTAR, la carte mère RACING B450GT partage une qualité de construction premium et des caractéristiques qui font la renommée des cartes mères de la famille de course comme le système d'éclairage LED ROCK ZONE RGB, qui prend en charge les embases LED 5 V ARGB LED et 12 V RGB LED, facilement contrôlé par le logiciel VIVID LED DJ.



Basée sur l'architecture à puce unique AMD B450, la carte mère RACING B450GT est capable de prendre en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 sur 4 DIMM et a la capacité d'atteindre des vitesses d'horloge de 3200 (OC) qui peuvent être facilement ajustées par la nouvelle interface BIOS à partir de BIOSTAR qui contient également un nouveau mode EZ pour des ajustements BIOS sans tracas à la volée. Des fonctionnalités telles que PCIe M.2 qui fournissent une bande passante stable de 32 Gb/s sous une latence plus faible, ce qui est 5 fois plus rapide que la bande passante SATA III 6 Gb/s et font de la carte mère RACING B450GT la meilleure du genre sur le marché.







De plus, la carte mère RACING B450GT est également dotée de fonctionnalités telles que Realtek Gigabit LAN renforcé par la technologie de protection contre les surtensions Super LAN de BIOSTAR pour une connexion extrêmement rapide et stable sur laquelle les utilisateurs peuvent compter. Des fonctionnalités intégrées telles que le CPU OPT Header permettent aux utilisateurs de connecter n'importe quelle unité de refroidissement liquide à leur système pour profiter des avantages du refroidissement liquide sans tracas.



Les utilisateurs peuvent profiter d'un panneau d'E/S arrière bien emballé et bien pensé lorsqu'ils achètent le nouveau RACING B450GT. Il offre plusieurs options de connectivité comme 4x ports USB 3.2 (Gen1) ainsi que 2x ports USB 2.0 pour un transfert de données fluide ainsi qu'un port HDMI, un port VGA et un port DVI-D pour une sortie vidéo fluide couplée à la technologie audio ALC887 offrant 7.1 canaux, audio haute définition connecté par les 3 ports audio fournis. La carte mère RACING B450GT contient également un port d'entrée de clavier PS2 traditionnel qui offre des options de connectivité supplémentaires aux utilisateurs en fonction de leur cas d'utilisation et de leurs préférences.







Dans l'ensemble, la carte mère BIOSTAR RACING B450GT est un choix étonnant pour les utilisateurs qui cherchent à construire une plate-forme de jeu qui économise de l'espace sur le bureau ainsi qu'une bonne partie de leurs économies tout en conservant des fonctionnalités haut de gamme premium. Que ce soit pour les jeux, la création de contenu ou l'utilisation occasionnelle, la carte mère RACING B450GT est un excellent choix, offrant des performances stables et fiables pour lesquelles BIOSTAR est célèbre.



BIOSTAR annonce également qu'en enregistrant tout nouvel achat sur le portail BIOSTAR VIP CARE, les consommateurs peuvent bénéficier de nombreux avantages supplémentaires comme une période de garantie prolongée sur toutes les nouvelles cartes mères BIOSTAR.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



