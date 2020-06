VS







Intel "Tiger Lake" contre AMD "Renoir" une bataille lancée sur la base de données 3DMark.



Le processeur Intel Tiger Core-U de 11e génération Core i7-1165G7 armé de 4 cœurs «Willow Cove» et de graphiques Gen12 Xe mène une bataille rangée contre AMD Ryzen 7 4800U «Renoir» (8 cœurs «Zen 2» et graphiques Radeon Vega 8) ), gracieuseté de quelques fouilles effectuées par un passionné de PC thaïlandais TUM_APISAK. Le 4800U bat le i7-1165G7 par une marge mince de 1,9% malgré le double du nombre de cœurs CPU et un iGPU soi-disant avancé, avec 6331 points contre 6211 points de la puce Intel, dans 3DMark 11. Une ventilation du score révèle des détails fascinants de la bataille.







Le Core i7-1165G7 bat le Ryzen 7 4800U dans les tests graphiques, avec un score graphique de 6218 points, contre 6104 points du 4800U, ce qui donne une avance de 1,9%. Dans les tests graphiques 1, 2 et 3, le Gen12 Xe iGPU est de 7,3 à 8,9% plus rapide que le Radeon Vega 8, grâce à une conversion en 2-4 FPS.



L'Intel iGPU franchit la barre des 30 FPS dans ces trois tests. Avec le test graphique 4, l'AMD iGPU se termine 8,8% plus rapidement. Une grande partie des gains de performances d'AMD proviennent de son énorme score de physique de 55,6% grâce à son processeur à 8 cœurs/16 threads, qui finit par battre le "Willow Cove" à 4 cœurs/8 threads, avec le 4800U avec 12494 points comparés à 8028 points pour le i7-1165G7.



Ce muscle CPU joue également un grand rôle dans le test graphique 4. Cette bataille fournit une base suffisante pour spéculer que "Tiger Lake-U" aura une tâche très difficile correspondant aux puces "Renoir-U" telles que le Ryzen 7 4800U, et le prochain Ryzen 9 4900U (conçu pour concurrencer le i7-1185G7).



TWITTER (TUM APISAK)