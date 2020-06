Pas d'Intel "Rocket Lake-S" ou "Ice Lake-X" cette année ?



Une diapositive de feuille de route à partir d'une présentation d'Intel Partner Connect suggère que la gamme de processeurs du segment client de la société sera inchangée pour le reste de 2020, la société lançant rapidement sa gamme de processeurs de bureau «Comet Lake-S» de 10e génération jusqu'en mai-juin, et "Comet Lake-H" un mois auparavant. La gamme de processeurs Core X «Cascade Lake-X» continuera de diriger l'entreprise dans le segment HEDT à nombre de cœurs élevé, sans indication de nouveaux modèles, du moins aucun de plus de 18 cœurs.







Plus important encore, cette diapositive atténue les attentes de la société en train de rafraîchir son segment de processus de bureau juste avant les vacances 2020 avec le silicium «Rocket Lake-S» de 11e génération doté de cœurs de processeur «Willow Cove» de nouvelle génération, de graphiques intégrés Gen12 Xe et de génération PCIe Connectivité 4.0, en particulier avec des échantillons d'ingénierie des puces qui frappent déjà le radar.



Intel devrait lancer des processeurs d'entreprise Xeon "Ice Lake-SP" 10 nm en 2020, et il y avait de l'espoir qu'une partie de cette IP alimente la prochaine plate-forme HEDT d'Intel, la légendaire "Ice Lake-X", en particulier avec "Castle Peak" d'AMD "Threadrippers de 3e génération dominant ce segment. S'il ne fait aucun doute que la diapositive peut provenir d'Intel, son contexte doit être étudié. Partner Connect est une plate-forme permettant à Intel d'interagir avec ses partenaires de distribution (distributeurs, détaillants, intégrateurs de systèmes, etc.), et les informations sur les futurs produits sont beaucoup plus restreintes sur ces diapositives que les présentations destinées aux grands OEM, fabricants de cartes mères, etc. encore une fois, avec la pandémie COVID-19 qui a fait dérailler les chaînes d'approvisionnement, cela ne nous surprendrait pas si cette diapositive était synonyme d'évangile.



VIDEOCARDZ