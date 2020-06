Thermaltake nous présente un nouveau boitier PC : Le Core P8.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est ravie de présenter à ses utilisateurs un nouveau châssis Core Series, le Core P8 Tempered Glass Full Tower Chassis. Construit avec trois panneaux en verre trempé de 4 mm à l'avant, sur les côtés et sur le dessus, le châssis permet aux utilisateurs de le présenter comme un châssis tour complet de conception transparente ou un châssis à cadre ouvert en retirant simplement les panneaux supérieur et avant. Le Core P8 TG est également conçu pour afficher de deux manières différentes, mural ou vertical ; les utilisateurs peuvent avoir la possibilité de présenter leur châssis comme ils le souhaitent.



Le Core P8 TG peut contenir jusqu'à dix-huit ventilateurs de 120 mm sur l'ensemble du châssis, ou passer à douze ventilateurs de 140 mm si nécessaire. Les filtres magnétiques sur les panneaux supérieur, droit et inférieur assurent un excellent flux d'air tout en gardant le châssis propre dans sa structure de cadre fermée.



Il prend également en charge la distro-plaque Pacific Core P5 DP-D5 Plus avec pompe combinée, qui offre des possibilités infinies de refroidissement par eau. Les emplacements PCI-E rotatifs spécialement conçus et le câble de montage standard permettent aux utilisateurs de choisir la façon dont ils souhaitent afficher leurs cartes graphiques. Avec sa conception entièrement modulaire et son grand espacement intérieur, le châssis tour complet Core P8 TG conviendra parfaitement aux utilisateurs qui recherchent un châssis PC unique.



















Conception de transformation de cadre fermé et ouvert



Le châssis tour complet Core P8 TG permet aux utilisateurs d'afficher leur version de deux manières différentes. Les utilisateurs peuvent retirer le panneau avant et supérieur pour créer facilement un châssis à cadre ouvert avec le châssis Core P8 TG.



Ports d'E/S pratiques



Suffisant pour les besoins fondamentaux en prenant en charge les utilisateurs avec un port de type C, deux USB 3.0 et deux USB 2.0, avec un port HD Audio et un bouton de réinitialisation sur le panneau avant.



Panneaux en verre trempé



Le châssis est livré avec trois panneaux de verre trempé de 4 mm en haut, à l'avant et à gauche. Comparé aux panneaux acryliques standard, le panneau en verre trempé est plus épais et plus résistant aux rayures. En plus de cela, la conception du panneau latéral pleine taille vous permet d'afficher et de profiter de vos composants internes.



Montage GPU vertical



Spécialement conçu avec deux options de placement GPU, le Core P8 TG prend en charge les dispositions de cartes graphiques verticales et horizontales. Avec des conceptions d'emplacements PCI-E et un câble de montage PCI-E, le support de support de processeur graphique inclus peut non seulement empêcher la carte graphique de s'affaisser, mais contribue également à réduire le poids total sur la carte mère.



Excellente réduction de la poussière



Les filtres à ventilateur magnétique situés sur les panneaux supérieur, latéral et inférieur offrent une solution facile pour éloigner la poussière et nettoyer le filtre. Même lorsqu'ils s'affichent en tant que châssis à cadre fermé, les filtres de ventilateur magnétiques fournissent toujours un excellent support de ventilation pour le châssis.



Possibilités d'expansion haut de gamme



Le châssis tour complet Core P8 TG contient d'excellentes options d'extensibilité; il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à un E-ATX, un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 180 mm, un placement VGA jusqu'à 280 mm (avec réservoir) et 320 mm (sans réservoir) de longueur, et une alimentation avec un diamètre de jusqu'à 200 mm. Optimisé pour d'excellentes capacités de refroidissement, il peut contenir quatre ventilateurs de 120 mm à l'avant, en haut, à droite et en bas et deux à l'arrière, totalisant jusqu'à dix-huit ventilateurs de 120 mm au total ou passant à douze ventilateurs de 140 mm à l'avant, en haut , à droite et en bas.



Pour la compatibilité des radiateurs, il peut supporter un 480 mm à l'avant, un 420 mm en haut, un 480 mm à droite et un 240 mm en bas. Le Core P8 TG propose également huit emplacements d'extension; comme pour les baies de lecteur, il y a un périphérique de stockage 2,5 "(avec support de pompe), trois 3,5" ou six 2,5 "(avec support HDD).







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP