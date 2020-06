Thermaltake annonce le mini châssis Tower 100.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est fière d'annoncer The Tower 100, la mini version de l'emblématique Tower 900 Full Tower Chassis. Le Tower 100 est un châssis beaucoup plus petit qui prend toujours en charge tous les éléments essentiels pour le refroidissement par eau de base et les options de montage du matériel. Le châssis compact prend en charge les cartes mères Mini-ITX et permet aux utilisateurs limités en espace de profiter du design emblématique dans une taille plus petite.



Le châssis est disponible en noir et blanc et possède une connexion par câble de type c, deux ports USB 3.0 et un port audio HD. Il est construit avec trois fenêtres en verre trempé, dont sa façade et ses deux panneaux latéraux; les utilisateurs peuvent retirer le panneau supérieur facilement et faire glisser les trois panneaux en verre trempé vers le haut pour les démonter, ce qui permet un accès complet à votre PC.



Le châssis peut s'adapter à une alimentation ATX standard et peut contenir un radiateur de 120 mm ou un ventilateur de 120 mm sur le dessus et un ventilateur de 140 mm au-dessus du capot d'alimentation. Le Tower 100 peut également s'adapter à un GPU de 320 mm, ce qui permet aux utilisateurs de réduire la taille du châssis sans dégrader les performances. Vous adorez l'ambiance classique de Thermaltake ? Embrassez le nouveau mini-châssis The Tower 100 pendant que vous jouez.











Trois fenêtres en verre trempé



La façade de la tour 100 et deux panneaux latéraux sont construits avec trois fenêtres en verre trempé. Retirez simplement le panneau supérieur en faisant glisser la vitre falsifiée vers le haut, ce qui permet d'accéder facilement à l'installation du PC.



Ports d'E/S pratiques



Les ports d'E/S du Tower 100 sont dotés de deux ports USB 3.0, d'une connexion par câble de type C, de l'audio HD, d'un bouton de réinitialisation et d'un bouton d'alimentation élégant, offrant un accès direct en cas de besoin.



Solutions de refroidissement liquide tout-en-un

La Tower 100 prend en charge les composants de refroidissement liquide AIO car elle peut contenir jusqu'à un refroidisseur de liquide AIO de 120 mm en haut.



Support matériel



La tour 100 contient de grandes options d'extensibilité; un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 180 mm, des configurations GPU jusqu'à 320 mm de long, une alimentation avec un diamètre allant jusqu'à 160 mm et deux périphériques de stockage 3,5 "ou deux 2,5".



