Thermaltake lance plusieurs nouveaux produits de refroidissement liquide Pacific DIY.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, présente avec plaisir le nouveau combiné Pacific PR32-D5 Plus Reservoir & Pump Combo, Pacific W7 Plus CPU Water Block et Pacific MX1 Plus CPU Water Block.



Le Pacific PR32-D5 Plus Combo Réservoir & Pompe présente une conception d'entrée et de sortie rotative facile à installer pour les utilisateurs. Le réservoir de 220 mm de long avec une capacité de 300 ml dispose de douze LED adressables à haute lumière qui peuvent afficher un spectre RVB de 16,8 millions de couleurs, activé par le logiciel TT RGB Plus.



La pompe D5 haute performance peut créer un système à haut débit qui permet au liquide de refroidissement de circuler plus rapidement. Les nouvelles fonctionnalités de montage permettent également d'installer le Pacific PR32-D5 sur un ventilateur ou un radiateur afin que les utilisateurs puissent économiser plus d'espace.











Le waterblock pour processeur Pacific W7 Plus a une conception de couvercle supérieur transparent qui permet aux utilisateurs de montrer leur liquide de refroidissement tout en fournissant de superbes effets d'éclairage RVB. La base en cuivre spécialement usinée du Pacific W7 CPU Water Block a une finition miroir parfaite avec un revêtement anti-corrosif en nickel qui offre un transfert de chaleur exceptionnel et une protection anti-corrosion pour les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Il dispose d'un capteur de température intégré qui captera la température du liquide de refroidissement qui passe et transmet le signal au logiciel TT RGB Plus, qui contrôle les douze LED adressables à haute luminosité. Le Pacific W7 Plus prend en charge les supports universels Intel et AMD.



Inspiré par un waterblock tout-en-un, le waterblock pour processeur Pacific MX1 Plus a un couvercle supérieur de bloc d'eau plus élevé, ce qui permet d'afficher l'éclairage à une profondeur différente sur le processeur. Tout comme le Pacific W7 Plus, le bloc d'eau pour processeur Pacific MX1 Plus a également une base en cuivre spécialement usinée qui a une finition miroir parfaite avec un placage de nickel anticorrosion qui offre un transfert de chaleur exceptionnel et une protection anti-corrosion pour les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Il dispose d'un capteur de température intégré qui captera la température du liquide de refroidissement qui passe et transmet le signal au logiciel TT RGB Plus, qui contrôle les douze LED adressables à haute luminosité. Le Pacific MX1 Plus prend également en charge les supports universels Intel et AMD.







Logiciel TT RGB Plus



Surveillez les performances du ventilateur, ajustez la vitesse du ventilateur et personnalisez les effets d'éclairage des produits de refroidissement liquide Thermaltake Plus RGB avec le logiciel breveté TT RGB PLUS et une application mobile exclusivement conçue. Choisissez une fonction ci-dessous et faites défiler vers le bas pour lire les détails.



Capteur de température intégré (W7 et MX1 uniquement)



Transmet le signal du capteur de température intégré au logiciel TT RGB Plus pour surveiller la température du liquide de refroidissement.



Conception d'entrée et de sortie rotative (Pacific PR32-D5 Plus uniquement)



Deux ports G1/4 permettent aux utilisateurs de mieux connecter leurs tubes d'eau en changeant la position qui permettrait d'économiser de l'espace pour les utilisateurs lors de l'installation de leur PC.



Nouveau système de montage (Pacific PR32-D5 Plus uniquement)



Permettre à la pompe/réservoir de se monter avec un ventilateur ou un radiateur afin que les utilisateurs puissent économiser plus d'espace.



Pas de date ni de prix pour le moment.



