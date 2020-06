EVGA présente les blocs d'alimentation SuperNOVA GT Series.



Améliorez l'esthétique et les composants électroniques avec une grille de ventilateur à conception radiale unique, une longueur et une largeur compactes de 150 mm et 1000 condensateurs japonais, avec les nouvelles alimentations EVGA SuperNOVA GT Series. Certifié 80 PLUS Gold. Garantit que votre alimentation est efficace à 90% ou plus.L'EVGA SuperNOVA GT utilise un ventilateur longue durée de 135 mm avec un roulement dynamique fluide (FDB) pour le silence, la fiabilité et une durée de vie plus longue.















Voici la fiche technique :



- Sortie simple + 12V : Fournit une sortie stable pour la compatibilité avec le dernier matériel

- Conception entièrement modulaire: choisissez les câbles dont vous avez besoin pour rendre la gestion des câbles simple et propre.

- Mode ECO automatique : le régime du ventilateur s'adapte à la température du bloc d'alimentation. Le ventilateur s'arrête dans un environnement à basse température/faible charge, ce qui réduit le bruit.



Protection complète



- Protection contre les surtensions OVP,

- Protection contre les surintensités OCP,

- Protection contre les surcharges OPP,

- Protection contre les courts-circuits SCP,

- Protection UVP sous tension,

- Double protection contre les surchauffes OTP sur le PCB primaire et secondaire.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP