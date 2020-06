Lamptron dévoile le ventilateur et le contrôleur d'éclairage CU135 ARGB.



Lamptron a dévoilé aujourd'hui son contrôleur phare de ventilateur et d'éclairage pour PC de jeu, le CU135. L'ensemble comprend l'unité de contrôle principale que vous pouvez ranger derrière le plateau de la carte mère de votre boîtier; un module d'affichage que vous installez juste sous votre carte graphique (le long du plan de la carte mère) ; et une télécommande RF. L'unité de commande principale prend en charge une connexion Molex à 4 broches ou une connexion d'alimentation SATA pour l'alimentation, et met en place six têtes de ventilateur PWM à 4 broches haute puissance (36 W par canal) et un éclairage RVB adressable à 3 broches en-têtes. Il prend également en charge six diodes thermiques à 2 broches (incluses dans le package), ainsi qu'une connexion propriétaire pour le module d'affichage.















L'écran tactile LCD multicolore de 7,84 pouces vous permet de visualiser les vitesses et les températures des ventilateurs dans les six zones sur l'écran d'accueil. À l'aide de cet écran tactile, vous pouvez également dessiner des courbes en éventail pour chacune des six zones, définir des couleurs et des modèles d'éclairage pour chacune des six zones d'éclairage, lire les températures des six capteurs externes.



La télécommande RF incluse vous permet de faire tout cela, sans avoir à atteindre votre boîtier. Le CU135 peut également accepter une connexion ARGB à 3 broches à partir de votre carte mère, de sorte que vous pouvez copier les profils d'éclairage à partir de votre logiciel de contrôle. Le module de commande mesure 121,5 mm × 72,5 mm × 21 mm (LxHxP), tandis que le module d'affichage mesure 360 mm × 70 mm × 12,5 mm, occupant 3 fentes d'extension à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez trouver d'autres emplacements pour le module (comme votre bureau).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP