Thermaltake lance le premier refroidisseur de liquide CPU et mémoire AIO au monde !



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est fière de présenter le tout premier produit combinant mémoire et refroidisseur de liquide AIO, le Floe RC360/RC240 CPU & Memory Liquid Cooler. Thermaltake ne cesse de rechercher des possibilités d'impressionner nos utilisateurs avec une solution de refroidissement plus efficace pour nos modules de mémoire. Avec le nouveau refroidisseur liquide CPU et mémoire Floe RC360/RC240, les utilisateurs peuvent acquérir une expérience de jeu inégalée.















Le refroidisseur liquide CPU et mémoire Floe RC360/RC240 est compatible avec les modules de mémoire TOUGHRAM RC (vendus séparément) et offre une évolutivité supplémentaire qui permet aux utilisateurs d'équiper un système de refroidissement tout-en-un de haute qualité, y compris un bloc d'eau, un radiateur, un ARGB et trois ventilateurs 120 mm à débit d'air élevé sur la version RC360 et deux ventilateurs 120 mm à débit d'air élevé sur la version RC240.



En dehors de cela, le refroidisseur liquide CPU et mémoire Floe RC360/RC240 peut être synchronisé avec des cartes mères équipées d'en-têtes RVB adressables 5 V tels que ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar VIVID LED DJ et ASRock Polychrome, permettant aux utilisateurs pour contrôler les lumières directement depuis le logiciel d'éclairage RGB de la carte mère.



Carte mère RGB Sync Ready



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar VIVID LED DJ et ASRock Polychrome. Le Floe RC360/RC240 CPU & Memory Liquid Cooler prend en charge les cartes mères équipées d'en-têtes RGB adressables 5 V, vous permettant de contrôler les effets d'éclairage directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires.



Radiateur ARGB Sync 120 mm



Le produit est équipé du ventilateur de radiateur ARGB Sync de Thermaltake de 120 mm. Il comprend des lames de compression, des roulements hydrauliques et un anneau de LED de 16,8 millions de couleurs avec neuf LED adressables qui sont prêtes à se synchroniser avec les cartes mères RVB 5 V.



Radiateur à haute efficacité



Spécialement conçu avec un radiateur à grande surface, le refroidisseur liquide CPU et mémoire Floe RC360/RC240 augmente la dissipation thermique.



Waterblock haute performance



La plaque de base en cuivre haute performance accélère la conductivité thermique. Le liquide de refroidissement prérempli réduit les tracas liés à la régénération du liquide. De plus, les câbles gainés renforcés offrent une grande durabilité et empêchent le tube de tout dommage.



Matériel pris en charge



Il peut prendre en charge les derniers processeurs Intel et AMD et est compatible avec les sockets universels (y compris Intel LGA 1200).



Éclairage de waterblock de mémoire



Le waterblock pour les barrettes mémoire est équipé de quatre barrettes d'éclairage, dotées de 36 LED adressables qui permettent aux utilisateurs d'afficher leurs éclairages RVB.



Compatibilité



Le refroidisseur liquide CPU et mémoire Floe RC360/RC240 est compatible avec les modules de mémoire TOUGHRAM RC DDR4 - Nos modules offrent la même qualité que les clients attendent de la gamme de mémoire TOUGHRAM. Lancement à des fréquences de 3 200 MHz, 3 600 MHz, 4 000 MHz et 4 400 MHz en kits de modules 8 Go x 2; les utilisateurs peuvent trouver une configuration pour s'adapter à n'importe quel PC permettant une capacité d'installation allant jusqu'à 32 Go sur les emplacements 4-DIMM traditionnels.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP