Corsair dévoile la variante 4 To du SSD MP510 M.2 NVMe.



Corsair a dévoilé une nouvelle variante haute capacité 4 To de ses SSD MP510 M.2 qui tirent parti de l'interface hôte PCI-Express 3.0 x4 et du protocole NVMe (modèle : CSSD-F4000GBMP510). Le lecteur conserve son contrôleur Phison PS5012-E12, mais associé à un flash NAND 3D TLC 96 couches.







Le lecteur conserve les performances nominales du fabricant pour la variante 2 To: jusqu'à 3480 Mo/s en lecture séquentielle, jusqu'à 3000 Mo/s en écriture séquentielle, jusqu'à 580 000 IOPS 4K en lecture aléatoire et jusqu'à 680 000 IOPS 4K en écriture aléatoire. Grâce à sa grande capacité, le variateur bénéficie d'une endurance stellaire de 6 820 TBW.



Lors de sa mise en vente, le 4 Juin 2020, le prix du lecteur devrait être proche de la barre des 800 Dollars.



