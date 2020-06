THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le AH T200.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, vient de lancer le micro-châssis AH T200, qui existe en versions noir et blanc. Il n'y a pas longtemps, nous avons présenté notre tout premier design d'inspiration militaire, le châssis à châssis ouvert à tour complète AH T600. Il s'agit d'une version compactée de l'AH T600 ; pour ceux qui recherchaient un châssis non conventionnel de plus petite taille, c'est maintenant le moment idéal pour jeter un œil à ce châssis. Le châssis est livré avec une connexion de type c, deux ports USB 3.0 et un port audio HD.











Le modèle entier est forgé avec une architecture robuste de style air-force, avec les trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau supérieur avant et les évents latéraux solides à chaque extrémité. Construit avec un panneau latéral de porte articulé en verre trempé de 4 mm de chaque côté, le micro-châssis AH T200 offre non seulement un flux d'air supplémentaire et une accessibilité intérieure, mais est également plus attrayant visuellement.



Le châssis peut contenir jusqu'à quatre ventilateurs de 140 mm à l'avant et en haut, ou les utilisateurs peuvent installer un radiateur de 280 mm à l'avant. Avec sa conception modulaire démontable, il permet aux utilisateurs de créer leur propre style et de modifier à leur guise. Si vous recherchez un châssis compact non standard, alors le micro-châssis AH T200 sera le choix.



Conception en acier à cadre ouvert avec cinq fenêtres en verre trempé



Le micro-châssis AH T200 est construit avec de l'acier et cinq verres trempés. Il est livré avec trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau avant supérieur, permettant aux utilisateurs de montrer leurs composants PC, et les deux panneaux latéraux de porte à charnière de 4 mm qui permettent aux utilisateurs d'afficher leurs composants comme ils le souhaitent tandis que l'extrémité arrière ouverte le permet extensibilité étendue et possibilités de modding.



Ports d'E/S pratiques



Les ports d'E / S du micro-châssis AH T200 comprennent deux ports USB 3.0, une connexion de type C, un audio HD, un bouton de repos et un bouton d'alimentation élégant offrant un accès direct en cas de besoin.



Prend en charge les solutions de refroidissement liquide tout-en-un pour processeur

L'AH T200 prend en charge les composants de refroidissement liquide AIO car il peut contenir jusqu'à un refroidisseur de liquide AIO de 280 mm à l'avant.



Support matériel



Le châssis est conçu avec d'excellentes options d'extensibilité; il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à un Micro ATX, un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 15 0 mm, des configurations GPU jusqu'à 320 mm de longueur, une alimentation avec un diamètre allant jusqu'à 180 mm et deux 3,5 "ou trois 2,5" périphériques de stockage.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP