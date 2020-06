MSI annonce la carte mère MPG Z490 Carbon EK X.



MSI, le fabricant mondial de composants de jeu, est fier d'annoncer son partenariat avec la société de systèmes de refroidissement liquide premium EK. Ensemble, ils coopéreront à la nouvelle sélection de la dernière carte mère Intel Z490 pour socket 1200 - MSI MPG Z490 CARBON EK X.



"MSI et EK travaillent en étroite collaboration depuis quatre ans maintenant. Toujours en train de repousser les limites, de fixer la barre plus haut… Notre première collaboration a été un processeur graphique refroidi par liquide, le Sea Hawk EK X. Cette fois-ci, nous nous sommes associés pour proposer une carte mère de jeu refroidie par liquide sur le marché grand public et changer véritablement le jeu », a déclaré Edvard König, fondateur. d'EK.



"C'est un moment formidable et excitant pour les joueurs à la recherche de performances extrêmes avec un design élégant et exquis", a déclaré Ted Hung, vice-président du département CND de MSI. "Nous ne pouvions pas rêver d'une meilleure opportunité que de nous associer à EK pour co-lancer l'excellent produit combo pour les joueurs.











La combinaison parfaite avec la carte mère et le combo monobloc



Inspirée des supercars, la dernière itération CARBONE de MSI est plus étonnante que jamais. Un monobloc qui se mélange esthétiquement avec la carte mère, la fibre de carbone emblématique et le design gravé correspondant montrent sa qualité raffinée et son apparence distinctive. Mystic Light RGB sur la carte mère et le monobloc fournit 16,8 millions de couleurs et 29 effets avec des options de personnalisation illimitées et offre une façon plus attrayante de décorer votre plate-forme de jeu.



Puissance premium et solution de refroidissement EK sur mesure



Offrez des performances maximales avec une conception VRM agressive construite avec un système d'alimentation CPU numérique, deux connecteurs d'alimentation et la technologie exclusive Core Boost. Pour maintenir les performances élevées des processeurs Intel Core de 10e génération, une solution de refroidissement EK conçue sur mesure qui offre un refroidissement parfait pour le processeur et la section d'alimentation VRM est utilisée pour empêcher la limitation thermique, permettant aux joueurs de supporter de lourdes charges de jeu sans l'environnement bruyant . C'est prêt pour tout!



Fonctions de connectivité avancées



Le MSI MPG Z490 CARBON EK X est construit avec une variété de connecteurs pour satisfaire les joueurs. Le LAN 2.5G intégré avec LAN manager et la dernière solution Wi-Fi 6 qui prend en charge la technologie couleur MU-MIMO et BSS, offre la meilleure expérience de jeu en ligne. Le port USB 3.2 Gen 2x2 intégré offre une double bande passante jusqu'à 20 Gb/s lors de la connexion de l'USB arrière de type C. Audio Boost 4 offre une qualité sonore de qualité studio pour l'expérience de jeu la plus immersive avec le processeur audio haute définition ALC1220.



Le prix sera de : 449 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP