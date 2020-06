Corsair lance la mémoire RGB Dominator Platinum White.



Corsair a dévoilé aujourd'hui la Dominator Platinum White RGB DDR4-Memory, une finition exclusive de son offre phare de mémoire PC. L'édition White comprend de gros dissipateurs de chaleur blanc mat, des ailettes de dissipateur thermique de couleur or et un diffuseur RVB adressable en silicone tout en haut.











Des rivets dorés maintiennent les deux moitiés du dissipateur thermique ensemble. Tout le gros du travail est effectué par le PCB noir à 10 couches en dessous avec des puces Samsung B-die DDR4 DRAM, inchangé par rapport à la série Dominator Platinum RGB originale. La série est disponible en 16 Go (2x 8 Go), 32 Go (4x 8 Go), 32 Go (2x 16 Go), 64 Go (4x 16 Go) et 128 Go (8x 16 Go), et en vitesses de mémoire de DDR4-3200 CL16, DDR4-3600 CL18 et DDR4-4000 CL19. Corsair les soutient avec une garantie à vie.



TECHPOWERUP