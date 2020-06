PHILIPS nous propose un nouvel écran : Le 242B1V.



MMD, partenaire de licence de marque pour les moniteurs Philips, annonce le nouveau moniteur LCD 24 ”(23,8"/60,5 cm) Philips 242B1V, protégeant les données et contenus sensibles des spectateurs avec le mode de confidentialité innovant.



Amsterdam, le 2 juin 2020 - MMD, le principal spécialiste de l'affichage et partenaire de licence de marque pour les moniteurs Philips, annonce le nouveau moniteur LCD 242 (23,8"/60,5 cm) Philips 242B1V. Conçu pour aider les professionnels à améliorer la productivité tout en protégeant les données et contenus sensibles des spectateurs, ce nouveau modèle offre une résolution Full HD (1920 x 1080) et SmartImage pour afficher des images et des vidéos aussi brillantes/nettes que possible.















Sécurisez les données confidentielles contre le piratage visuel



Le Philips 242B1V crée instantanément de l'intimité avec un mode de confidentialité facilement commutable, empêchant le piratage visuel et cachant l'écran des personnes dans les bureaux ouverts et les espaces de co-travail. Cette nouvelle fonctionnalité innovante est en effet spécialement conçue pour les entreprises et les professionnels traitant des données sensibles qui ont besoin de garantir encore plus leur confidentialité.



Ce mode de confidentialité Philips offre une solution intégrée pour la confidentialité sans les tracas des protecteurs d'écran maladroits. En appuyant simplement sur un bouton, l'écran apparaît sombre et à peine visible des deux côtés, tout en présentant une image claire de face. Grâce à l'introduction du mode de confidentialité Philips, seul l'utilisateur directement devant l'écran peut lire le contenu à l'écran, bénéficiant ainsi d'un moyen de travail plus sécurisé.





Excellente qualité d'image et expérience utilisateur confortable



Tout en aidant à protéger les données à l'écran, le Philips 242B1V offre des images de haute qualité avec une résolution Full HD 1920 x 1080 et la technologie IPS pour une gamme exceptionnellement large de reproduction précise des couleurs et des angles de vision extra larges de 178 °/178 °.



Au-delà de l'intimité et des performances, ce nouveau modèle est doté de fonctionnalités optimisant le confort pour un espace de travail ergonomique. L'écran est équipé du mode EasyRead pour garantir une expérience de lecture semblable à du papier et de SmartErgoBase, un support réglable en hauteur, pivotant et inclinable, permettant aux utilisateurs de placer le moniteur à la distance et à la position idéales.



Le Philips 242B1V comprend également le paramètre LowBlue Mode, spécialement développé pour le bien-être, qui réduit la lumière bleue nocive à ondes courtes et la technologie FlickerFree, qui réduit le scintillement pour une visualisation plus confortable.



Match durable et écologique avec des performances brillantes



Le cœur écologique de ce moniteur brille par ses fonctionnalités innovantes. Le Philips 242B1V possède trois caractéristiques principales pour vous aider à économiser de l'énergie tout en garantissant la meilleure qualité et le meilleur confort: capteur de lumière, capteur de puissance et technologie SmartImage.



Alors que LightSensor adapte la luminosité du moniteur à la lumière ambiante pour une qualité d'image parfaite avec une puissance minimale, le capteur de puissance intégré détecte la présence de l'utilisateur et ajuste automatiquement la luminosité du moniteur en la réduisant lorsque l'utilisateur s'éloigne. Cela réduit les coûts énergétiques jusqu'à 70% et contribue à prolonger la durée de vie du moniteur.



SmartImage est une technologie exclusive de pointe de Philips, conviviale, qui optimise les performances de l'écran. Sur la base de l'analyse du contenu affiché, SmartImage adapte le contraste, la saturation des couleurs et la netteté des images et des vidéos. En plus de la large gamme d'innovations de pointe, le Philips 242B1V est économe en énergie et conforme à plusieurs normes et certifications environnementales, notamment EnergyStar 8.0, EPEAT * et RoHS.



Améliorant la confidentialité, hautes performances et respectueux de l'environnement, le moniteur Philips 242B1V est disponible à partir de la mi-juin 2020 avec un PDSF de 399 £.



THE GURU3D