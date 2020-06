Intel abandonne la famille de processeurs de bureau «Coffee Lake» de 8e génération.



Intel a publié aujourd'hui un avis de changement de produit annonçant l'arrêt de sa famille de processeurs de bureau Core de 8e génération et des modèles de processeurs Pentium Gold et Celeron basés sur le silicium 14 "" Lake Lake ". Le PCN couvre chaque SKU de 8e génération dans les canaux de vente au détail et OEM. La société a fixé des dates clés pour l'arrêt. La gamme est interrompue à compter du 1er juin 2020.







Les fournisseurs et les clients OEM peuvent commander leurs produits pour la dernière fois le 18 décembre 2020. La dernière livraison de produits est prévue pour le 4 juin 2021. Il est probable que la famille de processeurs de bureau Core de 9e génération sera suivre l'année prochaine. Le Core "Coffee Lake" de 8e génération a vu la première augmentation du nombre de cœurs de la famille de processeurs de bureau grand public d'Intel en près d'une décennie.



TECHPOWERUP