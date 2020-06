THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le DistroCase 350P.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage pour PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est ravie d'annoncer un boîtier de PC avancé - le châssis DistroCase 350P Mid-Tower. Il s'agit d'un châssis conçu entièrement modulaire avec une plaque de distribution comme corps principal du châssis. Le boîtier PC multifonctionnel est incorporé avec ses propres canaux d'eau, réservoir et plusieurs entrées et sorties, ce qui offre aux utilisateurs, aux joueurs et aux amateurs un moyen plus facile de concevoir leurs boucles d'eau.



Les 48 LED du châssis DistroCase 350P Mid-Tower sont compatibles avec l'écosystème TT RGB PLUS, la carte mère ARGB et le logiciel NeonMaker. Les constructeurs de PC peuvent contrôler les lumières en synchronisant le boîtier avec les marques de cartes mères, notamment ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Ils peuvent également profiter du contrôle vocal TT AI, du service vocal Amazon Alexa et de Razer Chroma en utilisant le logiciel breveté Ecosystème TT RGB PLUS de Thermaltake pour une expérience utilisateur ultime.



















Unité intelligente et multifonctionnelle



Le DistroCase 350P est un châssis qui combine une pompe, une plaque de distribution et un panneau en verre trempé qui sont intégrés dans un châssis facile à construire. Le corps du boîtier est fabriqué avec du SPCC et du PMMA et préinstallé avec une pompe D5, ce qui permet au liquide de refroidissement chaud et froid de fonctionner en douceur dans tout le boîtier et de minimiser les boucles d'eau compliquées tout en gardant vos composants refroidis par liquide au frais. De plus, les 48 LED du DistroCase 350P sont un logiciel de carte mère, un logiciel d'écosystème TT RGB PLUS et un logiciel NeonMaker compatible, vous offrant de nombreuses options pour contrôler les couleurs de lumière et les modes du DistroCase 350P.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Le châssis DistroCase 350P Mid-Tower a été méticuleusement conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères qui ont un en-tête RVB adressable de 5 V, vous permettant de contrôler l'éclairage directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans avoir besoin d'installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires.



Écosystème TT RGB PLUS



Éclairez votre système avec des possibilités presque illimitées et synchronisez vos produits compatibles TT RGB PLUS (blocs d'eau CPU/VGA, refroidisseurs CPU AIO, PSU, bandes LED, claviers de jeu, casques, souris et tapis de souris) pour créer un écosystème RGB vraiment unique à toi.



Logiciel d'éclairage Thermaltake NeonMaker



NeonMaker est un nouveau logiciel d'édition avancé pour la personnalisation de l'éclairage RVB. NeonMaker fournit divers effets d'éclairage prédéfinis étonnants, mais permet également aux utilisateurs de modifier leurs effets d'éclairage sur chaque LED, ce qui permet d'accéder à d'autres options d'éclairage personnalisables.



Panneau en verre trempé



Le châssis DistroCase 350P Mid-Tower est un véritable boîtier à cadre ouvert avec une capacité de visualisation montrant les côtés avant et arrière. Le panneau en verre trempé présente une épaisseur de 5 mm qui répond aux normes les plus élevées de l'industrie. De plus, contrairement à tous les autres boîtiers du marché, les fenêtres en verre agrandies permettent aux utilisateurs d'afficher pleinement chaque composant RVB du système et de montrer leur dévouement et leurs compétences.



Ports d'E/S pratiques



Le Chasis est livré avec deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 pour un accès direct en cas de besoin.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP